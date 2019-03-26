Футбол

Роналду назвал сроки восстановления после травмыГазета.Ru 02:20

Португалия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эштадиу да Луш»
7′
Душан Тадич
21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
30′
Данилу Перейра
42′
Пепе
45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
57′
69′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
77′
Филип Младенович
79′
Урош Спаич
Рафа Силва
Гонсалу Гедеш
84′
87′
Душан Тадич
87′
Адем Ляйич
Сергей Милинкович-Савич
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
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