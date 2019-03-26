Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмыРБК 04:51

Криштиану Роналду считает, что ему не потребуется много времени для восстановления после травмы, полученной накануне в матче против сборной Сербии. В середине первого тайма футболист повредил заднюю поверхность бедра и попросил замену.

Общество Областной субботник пройдет в Подмосковье 20 апреля Весенний субботник пройдет на территории Московской области 20 апреля.

Футбол «Уфа» может уволить тренера Кириченко Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".

Шоу-бизнес Нависли щечки: Дана Борисова раскритиковала сама себя На днях в своем аккаунте в Instagram звезда рассказала, что, посмотрев в зеркало, оказалась не в восторге от своего внешнего вида.

Футбол УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020 УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Общество В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.

Происшествия Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Политика Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.

Кино Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов» Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".

Экономика Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Экономика В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия Школьница в Петербурге спускалась из окна на собачьем поводке и упала В Санкт-Петербурге в одну из больниц доставили школьницу в тяжелом состоянии после того, как она попыталась спуститься с пятого этажа на собачьем поводке.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Экономика Чистая прибыль госпредприятий Китая с начала года увеличилась на 10% Совокупная прибыль государственных предприятий Китая в этом году составила 452 млрд юаней ($67 млрд), сообщило министерство финансов России Выручка увеличилась на 6,3% и достигла 8,7 трлн юаней, операционные расходы выросли на 6,5% (до 8,4 трлн юаней).

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Происшествия В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.

Общество Соловьев прокомментировал на свое попадание в «Рейтинг травли» Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на попадание своей персоны в «Рейтинг травли» среди медиаперсон.

Экономика В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.

Общество В Приморье спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя Детеныша ларги доставили из Находкинского торгового порта в центр "Тюлень".

Хоккей Кучеров, Сергачев и Стэмкос приложили руку к победе «Тампы» Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.

Общество Ученые: состояние косаток и белух в Приморье ухудшается Ранее «СП» сообщала новость о том, что косаток и белух, находящихся в питомнике для морских млекопитающих в бухте Средняя близ Находки, начали осматривать ученые.

Политика На Украине националистов законодательно приравняли к ветеранам войны Закон о признании националистов участниками боевых действий вступил в силу на Украине.