Футбол
Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроковГазета.Ru вчера в 15:07
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт". По информации Corriere dello Sport, Роналду обратился к руководству команды с просьбой усилить состав.
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Роналду обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой купить конкретных игроков
Наша версиявчера в 12:45
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