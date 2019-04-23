Футбол

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроковГазета.Ru вчера в 15:07

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игроков, которые нужны команде, передает "Советский спорт". По информации Corriere dello Sport, Роналду обратился к руководству команды с просьбой усилить состав.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду просит «Ювентус» купить конкретных игроков

Soccer.ruвчера в 15:42

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Чемпионат04:31

Роналду составил для «Ювентуса» трансферный список из шести игроков

Sport24.ru03:10

Роналду посоветовал Аллегри шестерых футболистов, которые усилят «Ювентус»

Советский спорт05:30

Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Газета.Ruвчера в 15:07

Роналду обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой купить конкретных игроков

Наша версиявчера в 12:45

Роналду запросил у «Ювентуса» покупки конкретных игроков

Lenta.ruвчера в 12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Футбол

Мусорный полигон в Башкирии назвали в честь футбольного арбитра

В Ишимбайском районе Башкирии мусорному полигону в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимира Москалёва, судившего матч 24-го тура чемпионата страны по футболу «Уфа» — «Арсенал».
Обновлено в 05:51
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика

Ким Чен Ына во Владивостоке накормят борщом, пельменями и икрой

Обновлено в 05:25
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского

Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

Ракетные войска приняли на вооружение «убийцу беспилотников»

Обновлено вчера в 22:52
Религия

Чистый четверг 2019 — подготовка к Пасхе, приметы и традиции Великого четверга

Чистый четверг 25 апреля 2019 года: подготовка к Пасхе В Чистый четверг символическое значение имеет всё, связанное с мытьем, уборкой, водой и купанием.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области

Обновлено в 04:35
Космос

На Марсе зафиксировано первое землетрясение

Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе.
Обновлено вчера в 17:56
Хоккей

ВЦИОМ назвал любимый хоккейный клуб россиян

По результатам опроса, 19% россиян назвали своим любимым клубом московский ЦСКА. На втором месте — «Спартак» (4%).
Обновлено в 05:32
Баскетбол

Лиллард поставил рекорд НБА в победном матче плей-офф

Обновлено в 02:17
Наука

В теле человека найдена кость, которая ранее считалась утраченной

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона заявила, что в ходе последних исследований им удалось обнаружить у человека орган, который долгое время считался утраченным.
Обновлено в 04:55
Экономика

Россияне стали массово продавать свои дачи

Обновлено вчера в 03:17
Здоровье

Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Рабочие «Севмаша» попросили Владимира Путина об отставке Игоря Орлова

Обновлено в 02:56
Наука

Биологи составили самый подробный атлас коралловых рифов

Обновлено в 03:58
Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Происшествия

Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан

По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Музыка

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное