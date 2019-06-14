Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»РИА Новости вчера в 16:34

Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.

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Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»

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