Футбол

Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»РИА Новости вчера в 16:34

Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
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Роналду перечислил рекордные достижения, которые ему покорились в сезоне-2018/19

Sportbox.RUвчера в 16:05

Роналду: незабываемый сезон! Новые впечатления, побитые рекорды и три трофея

Чемпионатвчера в 16:34

Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»

РИА Новостивчера в 16:34

Роналду: «Я никогда не забуду рекорды, которые побил в 2019 году»

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Роналду похвастался достижениями за год

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Роналду перечислил рекордные достижения, которые ему покорились в сезоне-2018/19

Матч ТВвчера в 16:05

Роналду в соцсетях рассказал о своих достижениях в минувшем сезоне (ФОТО)

ProstoProSportвчера в 15:18
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика

Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка

Хабиров присвоил Алсу звание народной артистки Башкирии

Обновлено в 01:22
Происшествия

Пензенский губернатор призвал мирно решить конфликт в Чемодановке

Обновлено в 00:36
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Убийство 40-летней давности раскрыто в Ростовской области

В СУ СК РФ по РО рассказали, что ещё в ночь на 23 июля 1979 года молодой человек проник на территорию сельхозпредприятия, чтобы совершить кражу.
Обновлено вчера в 10:07
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Обновлено вчера в 01:13
Политика

Путин прибыл на саммит в Душанбе

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Единоборства

Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Политика

Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию

Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено 13 июня в 03:25
Общество

Суд оштрафовал главреда и журналиста «Таких дел» за пикеты в поддержку Голунова

Издание отметило, что журналистов задержали утром 8 июня около входа в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия была и остаётся «всепогодным» другом Китая.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Обновлено вчера в 23:04
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Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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