Футбол
Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»РИА Новости вчера в 16:34
Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роналду перечислил рекордные достижения, которые ему покорились в сезоне-2018/19
Sportbox.RUвчера в 16:05
Роналду перечислил рекордные достижения, которые ему покорились в сезоне-2018/19
Матч ТВвчера в 16:05
Роналду в соцсетях рассказал о своих достижениях в минувшем сезоне (ФОТО)
ProstoProSportвчера в 15:18
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Хабиров присвоил Алсу звание народной артистки Башкирии
Обновлено в 01:22
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Убийство 40-летней давности раскрыто в Ростовской области
В СУ СК РФ по РО рассказали, что ещё в ночь на 23 июля 1979 года молодой человек проник на территорию сельхозпредприятия, чтобы совершить кражу.
Обновлено вчера в 10:07
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено вчера в 01:13
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию
Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено 13 июня в 03:25
Общество
Суд оштрафовал главреда и журналиста «Таких дел» за пикеты в поддержку Голунова
Издание отметило, что журналистов задержали утром 8 июня около входа в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию «всепогодным» другом Китая
В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия была и остаётся «всепогодным» другом Китая.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19