Футбол
Роналду назвал имена футболистов, которых хочет видеть в «Ювентусе»Матч ТВ 07:58
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством команды и главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри трансферы, способные помочь итальянцам победить в Лиге чемпионов.
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Роналду обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой купить конкретных игроков
Наша версиявчера в 12:45
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Путешествия
Российские туроператоры приостановили продажу туров на Шри-Ланку
Российские туроператоры не закрывали продажу туров на остров Шри-Ланка, а лишь приостановили ее, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Экс-глава Интерпола арестован в Китае
Мэн Хунвэй занял пост главы Интерпола в 2016 году, став первым представителем Китая, назначенным на эту должность.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол
В Башкирии мусорный полигон назвали именем футбольного арбитра FIFA
По словам Амира Сафиуллина, главы сельсовета, сельчане не остались равнодушными к несправедливому судейству Москалева 20 апреля, когда футбольный клуб «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:52
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Политика
Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы
Президент Владимир Путин все больше недоволен белорусским лидером Александром Лукашенко и беспокоится о вероятном выходе Минска из-под влияния Москвы, рассказали Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Обновлено в 06:05
Кино
Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах
Общая сумма, которую получил Роберт Дауни-младший за время съемок, составила около $50 млн, при этом за фильм «Железный человек» ему заплатили лишь $500 тыс.
Обновлено в 08:12
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество
Пенсионеры получат выплаты досрочно
В банки деньги перечислят 8 (за 10 и 12 мая), 15 и 21 мая, сообщает ИА "СеверИнформ".
Обновлено вчера в 06:56
Теннис
Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне
Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 07:26
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Кремль заявил об отсутствии информации по делу о неуважении к власти
23 апреля стало известно, что житель города Малая Вишера Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тыс. руб. из-за того, что опубликовал в интернете две записи с признаками неуважения власти и общества и оскорбления человеческого достоинства.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Политика
Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года
"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Гаджеты
Представлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650
Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1650, которая стала самой младшей моделью семейства Turing.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
На здании Минобразования Латвии нарисовали свастику
Нацистские свастики были нарисованы неизвестными на здании министерства образования и науки в Латвии, где ранее признали законным перевод русских школ исключительной на латышский язык обучения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В Генштабе ВС России заявили о возможности возрождения ИГ в Сирии
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* может возродиться в Сирии на территории за рекой Евфрат.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13