Футбол

Роналду назвал имена футболистов, которых хочет видеть в «Ювентусе»Матч ТВ 07:58

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством команды и главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри трансферы, способные помочь итальянцам победить в Лиге чемпионов.
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Роналду посоветовал Аллегри шестерых футболистов, которые усилят «Ювентус»

Советский спорт05:30

Роналду запросил у «Ювентуса» покупки конкретных игроков

Lenta.ruвчера в 12:17

Роналду составил для «Ювентуса» трансферный список из шести игроков

Sport24.ru03:10

Каранка: «И „Реал“, и Роналду приняли тяжёлое решение»

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Роналду назвал нужных «Ювентусу» игроков

Газета.Ruвчера в 15:07

Роналду обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой купить конкретных игроков

Наша версиявчера в 12:45

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Чемпионат04:31
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Путешествия

Российские туроператоры приостановили продажу туров на Шри-Ланку

Российские туроператоры не закрывали продажу туров на остров Шри-Ланка, а лишь приостановили ее, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Экс-глава Интерпола арестован в Китае

Мэн Хунвэй занял пост главы Интерпола в 2016 году, став первым представителем Китая, назначенным на эту должность.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол

В Башкирии мусорный полигон назвали именем футбольного арбитра FIFA

По словам Амира Сафиуллина, главы сельсовета, сельчане не остались равнодушными к несправедливому судейству Москалева 20 апреля, когда футбольный клуб «Уфа» проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:52
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Политика

Bloomberg: Путин обеспокоен вероятным выходом Белоруссии из-под влияния Москвы

Президент Владимир Путин все больше недоволен белорусским лидером Александром Лукашенко и беспокоится о вероятном выходе Минска из-под влияния Москвы, рассказали Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
Обновлено в 06:05
Кино

Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах

Общая сумма, которую получил Роберт Дауни-младший за время съемок, составила около $50 млн, при этом за фильм «Железный человек» ему заплатили лишь $500 тыс.
Обновлено в 08:12
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество

Пенсионеры получат выплаты досрочно

В банки деньги перечислят 8 (за 10 и 12 мая), 15 и 21 мая, сообщает ИА "СеверИнформ".
Обновлено вчера в 06:56
Теннис

Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 07:26
Происшествия

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Кремль заявил об отсутствии информации по делу о неуважении к власти

23 апреля стало известно, что житель города Малая Вишера Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тыс. руб. из-за того, что опубликовал в интернете две записи с признаками неуважения власти и общества и оскорбления человеческого достоинства.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Политика

Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года

"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Политика

Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Гаджеты

Представлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650

Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1650, которая стала самой младшей моделью семейства Turing.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

На здании Минобразования Латвии нарисовали свастику

Нацистские свастики были нарисованы неизвестными на здании министерства образования и науки в Латвии, где ранее признали законным перевод русских школ исключительной на латышский язык обучения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:14
Общество

Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране

ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

В Генштабе ВС России заявили о возможности возрождения ИГ в Сирии

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* может возродиться в Сирии на территории за рекой Евфрат.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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