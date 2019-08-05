Футбол
Роналду назвал игрока из прошлого, с которым хотел бы сыгратьЕвро-футбол.ру вчера в 16:24
Звёздный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал игрока из прошлого, с которым хотел бы сыграть.
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Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории
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Происшествия
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Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
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Происшествия
Девять человек погибли из-за селя в горах Китая
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Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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Общество
Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.
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Армия и оружие
Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться вблизи России и у российских баз в Сирии.
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Гаджеты
Huawei тестирует смартфон с собственной операционной системой
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Армия и оружие
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Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Обновлено в 03:39
Общество
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.
Обновлено в 05:49
Общество
Роскомнадзор признал «пиратскими» 33 сайта
Отмечается, что ранее от администраторов 39 сайтов потребовали удалить пиратский контент, однако руководство 33 сайтов не исполнило решение суда.
Обновлено в 05:46
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Футбол
Гус Тил: мне нравятся амбиции «Спартака»
Голландец заявил, что его привлекают амбиции клуба и организация. "Спартак" – клуб с большой фанатской базой и историей.
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Технологии
Стоимость японского новостного приложения с ИИ превысила $1млрд
Японский разработчик новостного приложения SmartNews на базе искусственного интеллекта стал стартапом-«единорогом», то есть компанией с капитализацией более $1 млрд, сообщила газета The Japan Times.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку
В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил пулевое ранение.
Обновлено в 05:00
Кино
Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»
Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку арестованного студента ВШЭ
В Москве у здания городского Управления МВД на Петровке 38 задержали участников пикета в поддержку 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, который ранее был арестован по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 06:15
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24
Культура
Седьмой сезон станет последним для сериала «Сотня»
Обновлено в 05:09
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский в Стамбуле встретится с Эрдоганом и Варфоломеем
«В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с главой государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:19
Космос
Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом
Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.
Обновлено 03 августа в 10:48
Политика
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»
США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
Обновлено в 04:46
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Теннис
Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP, Хачанов — восьмой
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в обновленном рейтинге ATP.
Обновлено в 03:23