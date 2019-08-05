Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыгратьЧемпионат 14:09
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
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Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Политика
Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России
Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Экономика
В деле «Восточного» не хватает общения
Постоянно отказывают гражданину Франции и в общении с женой, которая вынуждена одна воспитывать двух дочерей.
Обновлено в 18:34
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Vivo представила в России смартфон средней ценовой категории V17 Neo
В России вышел новый смартфон средней ценовой категории Vivo V17 Neo с 6 Гбайт ОЗУ, ОС Android Pie (9.0) и батареей на 4500 мА.ч. Аппарат получил 6,38-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей.
Обновлено в 11:08
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Происшествия
17 человек отравились в кафе в Якутии
Прокуратура в Якутии возбудила дело после отравления 17 человек в одном из кафе в городе Вилюйске.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес
Лиза Галкина станцевала под музыку из балета «Кармен»
Лиза Галкина исполнила танец под мелодию из балета «Кармен».
Обновлено в 01:47
Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 год
Обновлено в 21:58
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Игры
Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену»
На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с компанией NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спиноффа Total War: Elysium.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера
В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея.
Обновлено в 16:05
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова
Соседка сверху затопила мастерскую Никаса Сафронова, в которой находилось более 200 картин для будущей коллекции и часть тиража книги Валентина Гафта, основанной на творчестве художника.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Не менее девяти человек погибли из-за дождей в горах Китая
Не менее девяти человек погибли из-за горных потоков, вызванных сильными дождями, в центральной китайской провинции Хубей.
Обновлено в 22:37
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Австралию заявил, что решение о размещении «оборонных ресурсов» за рубежом будет приниматься Вашингтоном после консультации с партнерами.
Обновлено в 13:09
Политика
Социолог предрек России бурные времена: власть оказалась в изоляции
В марте 2011 года вместе с Сергеем Белановским представил нашумевший доклад, в котором говорилось о скором появлении в России массового протестного движения.
Обновлено в 08:13
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Авто
Suzuki Jimny сразился в дрэге с самыми мощными кроссоверами
Bentley Bentayga, самый быстрый внедорожник в мире, является обладателем 6,0-литрового твин турбо W12, который выдает 635 л.с. мощности.
Обновлено в 13:01
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено в 18:43
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10