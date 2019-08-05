Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыгратьЧемпионат вчера в 14:09
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
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Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за событий в Москве
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в связи с массовыми задержаниями в ходе митингов в Москве.
Обновлено в 02:41
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»
США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Якутии 17 человек отравились в кафе
"При осмотре рабочих помещений кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно - эпидемиологических требований", - сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено в 01:33
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Политика
На Украине завели уголовное дело о взятке, связанное с Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело по факту заявления главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.
Обновлено в 04:28
Финансы
Юань опустился до минимума за 11 лет
Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:17
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Парни, устроившие смертельную аварию на Малышева, угнали машину
Виновники аварии на Малышева-Московской, в которой погибли два человека, ехали не на своей машине, а на угнанной.
Обновлено вчера в 04:42
Энергетика
На газовом беструбье. Что делать Украине, когда запустят «Северный поток–2»
По словам главы украинского "Нафтогаза" Андрея Коболева, украинская ГТС после запуска "Северного потока–2" не будет использоваться для транзита российского газа в Европу, сообщает Украина.ру.
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Загадочная болезнь подростка поставила в тупик британских врачей
Загадочная болезнь подростка поставила в тупик британских врачей.
Обновлено в 01:22
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Экономика
Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии
По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
В поезде "Сапсан", следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву произошел пожар.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Супруга Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности
Дарина Эрвин, 28-летняя супруга шоумена Александра Цекало, решила шуткой ответить на недавние слухи о своей беременности.
Обновлено в 03:50
Происшествия
При взрыве в центре Каира погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Музыка
Ник Кейв анонсировал выход нового альбома Grinderman
Обновлено в 02:16
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Здоровье
В Пензенской области растет показатель смертности по внешним причинам
За первые полгода 2019-го охват населения Пензенской области диспансерным наблюдением оказался невысоким.
Обновлено в 03:05
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено 03 августа в 04:05
Политика
В Совфеде считают выгодным отток половины населения Украины
Россия только выиграет от бегства украинцев с Украины за границу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 04:24
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42