Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.

Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть

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