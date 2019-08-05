Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыгратьЧемпионат вчера в 14:09
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
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Роналду назвал покойного футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде
Sport24.ruвчера в 21:11
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
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