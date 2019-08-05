Футбол

Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыгратьЧемпионат вчера в 14:09

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
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Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
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Происшествия

На трассе под Саратовом шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, около 6:40 утром 5 августа в Красноармейском районе Саратовской области у села Луганское на 376 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.
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Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
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Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
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В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
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Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
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Составлен список городов с самыми дешевыми смартфонами

Росстат назвал города России с самыми низкими ценами на смартфоны.
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Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

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В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии

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Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м

В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.
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Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
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Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

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Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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