Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыгратьЧемпионат вчера в 14:09
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США
В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Космос
Hubble снял взаимодействие двух галактик
Телескоп Hubble запечатлел взаимодействие двух галактик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астрономическую обсерваторию.
Обновлено в 08:48
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Футбол
Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным
Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Гарри Магуайра за 80 млн фунтов.
Обновлено в 04:53
Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию в США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Происшествия
На трассе под Саратовом шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, около 6:40 утром 5 августа в Красноармейском районе Саратовской области у села Луганское на 376 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки
В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Составлен список городов с самыми дешевыми смартфонами
Росстат назвал города России с самыми низкими ценами на смартфоны.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Общество
В Петербурге в этом году открылись 500 заведений формата street retail
За первое полугодие 2019 года в Петербурге открылись около 500 объектов в формате street retail.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.
Обновлено в 07:38
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Собака в Петербурге вцепилась в лицо двухлетней девочке
Пострадавшая получила укушенную рану лица и переломом носа, девочку доставили в детскую больницу.
Обновлено в 08:10
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии
В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.
Обновлено в 04:54
Транспорт
Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м
В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.
Обновлено в 09:09
Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-коду
Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Антинейтрино помогут ООН искать утечки «оружейного» плутония
Американские физики создали технологию, позволяющую оценить количество плутония внутри атомного реактора или отработанного ядерного топлива, не прикасаясь к ним.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21