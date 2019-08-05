Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть.

Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Политика Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.

Космос Hubble снял взаимодействие двух галактик Телескоп Hubble запечатлел взаимодействие двух галактик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астрономическую обсерваторию.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.

Футбол Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Гарри Магуайра за 80 млн фунтов.

Политика Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию в США Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.

Происшествия На трассе под Саратовом шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, около 6:40 утром 5 августа в Красноармейском районе Саратовской области у села Луганское на 376 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Происшествия Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.

Авто Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Происшествия В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.

Происшествия Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.

Гаджеты Составлен список городов с самыми дешевыми смартфонами Росстат назвал города России с самыми низкими ценами на смартфоны.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Общество В Петербурге в этом году открылись 500 заведений формата street retail За первое полугодие 2019 года в Петербурге открылись около 500 объектов в формате street retail.

Происшествия Танк иранских военных задымился на Армейских играх Танк с иранским экипажем задымился в ходе Армейских игр — 2019 в Подмосковье из-за перегревшегося двигателя, никто не пострадал, сообщает пресс-центр соревнований.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Происшествия Собака в Петербурге вцепилась в лицо двухлетней девочке Пострадавшая получила укушенную рану лица и переломом носа, девочку доставили в детскую больницу.

Политика В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Шоу-бизнес Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.

Транспорт Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено.

Технологии Сбербанк запустил оплату по QR-коду Сбербанк запустил в Краснодарском крае возможность оплаты по QR-коду, до конца августа сервис будет распространен на всю страну, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Армия и оружие Антинейтрино помогут ООН искать утечки «оружейного» плутония Американские физики создали технологию, позволяющую оценить количество плутония внутри атомного реактора или отработанного ядерного топлива, не прикасаясь к ним.

Политика Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.