Футбол
Роналду настроен покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 05:34
Действующее трудовое соглашение Роналду с туринским клубом истекает в середине 2022 года. Криштиану перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала". В текущем сезоне Серии А португалец провел 26 матчей, забил 19 голов и отдал 10 ассистов.
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Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки.
Обновлено в 11:39
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Кино
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Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
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Отключение отопления в Москве начнется в конце апреля – начале мая. Об этом 17 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.
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Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС
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Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
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Обновлено в 00:10
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Apple задерживает зарплату российским разработчикам
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Ресурс IGN составил топ-15 самых популярных моделей игровых консолей.
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Политика
Зеленский не собирается на теледебаты
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Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС
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Обновлено в 13:55
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Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
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Обновлено в 10:37
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«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38