Футбол
Роналду намерен заработать место в футбольной историиСпорт-Экспресс вчера в 23:02
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует на завоевание новых наград. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".
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Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
Чемпионатвчера в 20:41
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Наука
«Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью
Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
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Общество
Эксперт посоветовал москвичам не подкармливать голубей
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Солист группы Artik & Asti Артем Умрихин стал отцом во второй раз
Основатель дуэта Artik&Asti, 33-летний Артем Умрихин, показал поклонникам новорожденную дочь.
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Кино
Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
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Недвижимость
В Екатеринбурге выросла цена на квартиры-студии
Цены на квартиры-студии в Екатеринбурге за год выросли на 10 %.Специалисты сайта N1.RU посчитали, сколько стоят квартиры-студии в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:22
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду
Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
«Сбербанку» отказано в аресте имущества «птицеводов» Татарии
ПАО «Сбербанк», выступающее истцом в банкротном деле актива бизнесмена из Татарии Ильшата Тукаева, не смогло оспорить отказ в аресте имущества ООО «ПлемРепродукт».
Обновлено вчера в 01:28
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено вчера в 16:27
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Изменения произойдут с 1 сентября 2020 года. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева в интервью Российской газете.
Обновлено 11 августа в 08:22
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено вчера в 17:07
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено вчера в 09:00
Автоспорт
Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Культура
В Харбине открылся Третий Российско-китайский фестиваль культуры и искусства
Для участия в Третьем Российско-китайском фестивале культуры и искусства приглашены 16 коллективов из 13 стран, такие как симфонический хор Свердловской филармонии, детско-юношеский симфонический оркестр Хабаровского края, камерный оркестр-ансамбль Канадзава из Японии, Пусанский духовой оркестр и ансамбль города Кванджу из Южной Кореи, хор "Золотой колокол" из Праги (Чехия).
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Минтруд разрешит работодателям просить справку о диспансеризации
Работодатель сможет обязать работника подтверждать использование освобождения от работы справкой из поликлиники, такая норма включена в проект о предоставлении гарантий при прохождении диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Обновлено вчера в 12:48
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40