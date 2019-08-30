Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.

Экономика На смартфоны для российских чиновников не нашли денег Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Общество Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Политика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Происшествия По делу Арашуковых задержан еще один фигурант Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Происшествия СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.

Гаджеты Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99 В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Спорт Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки.

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

Политика Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России Грузинский актер и певец подчеркнул, что не ездит в РФ, потому что у него есть гордость Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России, потому что у него есть гордость, пишет грузинская газета Kviris Palitra.

Футбол Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в группах ЛЧ Согласно жеребьевке, проходившей в Монако, в группе G питерский «Зенит» оказался в одной компании с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

Гаджеты Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны Хакеры через сайты могли заражать устройства под управлением от iOS 10 до iOS 12, а это указывает что атака на смартфоны и планшеты велась как минимум два года.