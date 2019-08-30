Лига чемпионов
RT на русскомРоналду: надеюсь, «Ювентус» победит в Лиге чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии
Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
REGNUM 04:22
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Soccer.ru вчера в 15:10
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Происшествия
По делу Арашуковых задержан еще один фигурант
Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
Театры
В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор
Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
Рифей-Пермь вчера в 15:00
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Гаджеты
Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99
В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8.
3DNews 06:05
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки.
МК-Спорт 05:58
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России
Грузинский актер и певец подчеркнул, что не ездит в РФ, потому что у него есть гордость Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России, потому что у него есть гордость, пишет грузинская газета Kviris Palitra.
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в группах ЛЧ
Согласно жеребьевке, проходившей в Монако, в группе G питерский «Зенит» оказался в одной компании с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».
МИР 24 вчера в 13:34
Гаджеты
Google обнаружила сайты, которые несколько лет взламывали айфоны
Хакеры через сайты могли заражать устройства под управлением от iOS 10 до iOS 12, а это указывает что атака на смартфоны и планшеты велась как минимум два года.
Astera 05:15
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03