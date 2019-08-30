Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомРоналду: надеюсь, «Ювентус» победит в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.
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Криштиану Роналду: «Надеюсь, что „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

Спорт-Экспресс03:00

Криштиану Роналду: «Надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит „Ювентус“. Но не всегда фаворит становится чемпионом»

Матч ТВ00:45

Роналду верит в победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Soccer.ru00:55

Роналду хочет победить с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Газета.Ru00:45

Роналду: «Надеюсь, в этот раз „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Евро-футбол.ру01:11

Роналду о ЛЧ: «Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус»

Sports.ruвчера в 23:00

Криштиану Роналду: «Надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит „Ювентус“. Но не всегда фаворит становится чемпионом»

Sportbox.RU00:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
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Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
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Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
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Транспорт

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Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
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Газета.Ru 04:56
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Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
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Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

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Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
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Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
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Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

BFM.ru 00:00
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Спартак — Брага 1:2

Soccer.ru вчера в 15:10
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
Театры

В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор

Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
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Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Происшествия

Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ

Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Музыка

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
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СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД

По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Гаджеты

Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99

В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8.
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Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Москве

36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
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Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
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Происшествия

В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте

ТАСС 05:28
Спорт

Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки.
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СК опубликовал ролик о протестах в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Армия и оружие

Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Политика

Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России

Грузинский актер и певец подчеркнул, что не ездит в РФ, потому что у него есть гордость Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России, потому что у него есть гордость, пишет грузинская газета Kviris Palitra.
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Футбол

Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в группах ЛЧ

Согласно жеребьевке, проходившей в Монако, в группе G питерский «Зенит» оказался в одной компании с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».
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Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
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