Лига чемпионов
RT на русскомРоналду: надеюсь, «Ювентус» победит в Лиге чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хотел бы выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.
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Политика
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
RT на русском 00:48
Гаджеты
Раскрыли массовую утечку личных данных владельцев iPhone
По данным экспертов кибербезопасности, утечку в Apple закрыли в феврале. Однако пока точно неизвестно, сколько «айфонов» оказались заражены.
7 канал Красноярск 03:26
Финансы
Просрочка по кредитам россиян приблизилась к кризисному уровню
Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» предупреждают, что уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян поднялся до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года.
Росбалт 02:36
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
По словам источника издания в Белом доме, Трамп хочет убедиться, что 250 млн долларов, которые США выделили Украине в 2019 финансовом году в качестве военной помощи, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Взгляд.ру 28 августа в 23:34
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Дарья Жукова показала помолвочное кольцо
Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Армия и оружие
Шесть стран хотят купить российский ударный вертолет «Ночной охотник»
Шесть иностранных заказчиков прислали заявки на покупку российского ударного вертолета Ми-28НЭ ("Ночной охотник") с 2015 года.
Будущее России. Национальные проекты 03:24
Политика
Украинская община Крыма поддержала интеграцию Украины и РФ хештегом
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина инициировала запуск хештега «УкраинаПораДомой» в качестве обращения к институциям страны.
Политика Сегодня 01:35
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Интересант 03:36
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Армия и оружие
Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах
Гендиректор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что следующей областью военных действий станет космос.
Известия вчера в 20:57
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с "Бенфикой" (Португалия), "Лионом" (Франция) и "Лейпцигом" (Германия) в группе G. Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.
News.ru вчера в 12:56
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Финансы
ВЭБ забрал себе на баланс токсичные активы Связь-банка на 24 млрд руб
Связь-банк раскрыл стоимость плохих активов, которые госкорпорация ВЭБ.РФ выкупила с его баланса — 24,3 млрд руб. Речь идет о продаже кредитов, пяти паевых фондов, в основном занимающихся недвижимостью, а также ряда других активов, говорится в отчетности Связь-банка за первое полугодие по МСФО.
РБК вчера в 19:43
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37