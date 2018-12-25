Футбол

Роналду начнёт игру с «Аталантой» на скамье запасных
Евро-футбол.ру
16:35

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не появится в стартовом составе на игру с "Аталантой", сообщает Tuttosport. По информации источника, португальский футболист начнёт матч на скамье запасных.
Евро-футбол.ру16:35

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