Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективах в предстоящем сезоне своего бывшего клуба, мадридского «Реала».

Роналду: на сто процентов уверен, что «Реал» проведёт отличный сезон

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