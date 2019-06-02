Футбол

Роналду может убедить Хамеса стать игроком «Ювентуса»Матч ТВ 11:02

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует убедить полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса продолжить карьеру в туринском клубе. Ранее стало известно, что на колумбийца претендуют «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Арсенал» и «ПСЖ».
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