Футбол
Роналду может убедить Хамеса стать игроком «Ювентуса»Матч ТВ 11:02
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует убедить полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса продолжить карьеру в туринском клубе. Ранее стало известно, что на колумбийца претендуют «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Арсенал» и «ПСЖ».
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Футбол
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