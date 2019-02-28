Футбол

Роналду может пропустить матч с «Наполи»Известия 06:01

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матч 26-го тура чемпионата Италии против команды «Наполи» из-за травмы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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