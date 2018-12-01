Футбол

Роналду может не сыграть против «Болоньи». Это часть плана АллегриМатч ТВ 04:04

Болонья — Ювентус
завтра
в 09:00
Чемпионат Италии
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить игру 25-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». По информации источника, данное решение главного тренера Массимилиано Аллегри связано с частью плана по подготовке к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
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