Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.

Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году

Происшествия В Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с отравлением каннабисом В квартире, где проживал ребёнок, работают сотрудники уголовного розыска. Сейчас девочка находится в реанимации.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Трамп призвал вернуть Россию в G8 Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8 с участием России.

Общество В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Политика Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Транспорт В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.

Общество Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.

Экономика ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.

Политика Политик рассказала о принципе рассадки депутатов в Раде Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" забронировала для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом в Раде, а другие фракции отправят на галерку, сообщила новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Авто В России в следующем году резко подорожают автомобили Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за халатности врачей В Ростове-на-Дону 11-летний ребенок лишился руки после перелома, пишет Telegram-канал «Ростов № 1». Мальчик получил перелом руки в станице Мечетинской и попал в больницу в Зернограде.