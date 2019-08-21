Футбол
Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем годуЧемпионат 02:29
Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.
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Роналду: «Я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года»
Sport24.ruвчера в 22:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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