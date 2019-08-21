Футбол

Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем годуЧемпионат 02:29

Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Реакция семьи на обвинения Майорги, взросление (футбол больше не главное) и завершение карьеры: Роналду выступил перед сезоном

Sports.ru06:44

Криштиану Роналду не исключил, что будет играть до 40 лет

Sport.ru04:59

Роналду: «Я могу как завершить карьеру в следующем году, так и играть до 41 года»

Sport24.ruвчера в 22:39

Роналду допускает, что может завершить карьеру через год

Спорт-Экспресс02:21

Роналду: может быть, закончу карьеру в следующем году

Чемпионат02:29

Роналду заговорил об окончании карьеры. Футболист назвал два варианта

Матч ТВвчера в 23:00

Роналду заговорил об окончании карьеры. Футболист назвал два варианта

Sportbox.RUвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия

В Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с отравлением каннабисом

В квартире, где проживал ребёнок, работают сотрудники уголовного розыска. Сейчас девочка находится в реанимации.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины

Обновлено в 03:26
Политика

Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом

Обновлено в 06:39
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Трамп призвал вернуть Россию в G8

Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8 с участием России.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

В Крыму нашли древний христианский храм

На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Киберспорт

Российская Virtus.pro занимает 9-12 место на The International 2019

Обновлено в 07:05
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Политика

Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа

Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала уведомление о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Общество

Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет

Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Космос

Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»

Обновлено в 02:19
Политика

Политик рассказала о принципе рассадки депутатов в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" забронировала для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом в Раде, а другие фракции отправят на галерку, сообщила новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:41
Футбол

Круговой подписал контракт с «Зенитом»

Обновлено в 07:04
Авто

В России в следующем году резко подорожают автомобили

Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за халатности врачей

В Ростове-на-Дону 11-летний ребенок лишился руки после перелома, пишет Telegram-канал «Ростов № 1». Мальчик получил перелом руки в станице Мечетинской и попал в больницу в Зернограде.
Обновлено в 05:42
Происшествия

RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника самолета А321

Обновлено в 06:56
Политика

Путин прокомментировал массовые протесты в Москве

Глава РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном прокомментировал массовые протесты, которые проходили в конце июля в начале августа в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:33
Армия и оружие

Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным

Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное