Футбол
Роналду могут лишить государственных наград ПортугалииSoccer.ru вчера в 22:12
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться государственных наград. 33-летний футболист является гранд-офицером ордена Инфанта дона Энрике, а также кавалером Большого креста ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной сборной на Евро-2016.
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Президент Португалии не исключил, что Роналду может лишиться престижной награды
Спорт-Экспрессвчера в 14:49
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