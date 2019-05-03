Футбол

Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»Чемпионат 06:30

Фанаты „Реала“ знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.
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Болельщики «Реала» желают возвращения Роналду в команду

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Криштиану Роналду: Переход в «Барселону»? Я там никому не нравлюсь

Советский спорт12:29

Роналду рассказал, почему никогда не перейдёт в «Барселону»

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Интервью с Криштиану Роналду: о бизнесе, футболе и Барселоне

Чемпионат09:30

Криштиану Роналду: «Люди в Мадриде просят, чтобы я вернулся в „Реал“»

Матч ТВ07:33
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Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

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Военные Северного флота проведут комплексную экспедицию на Землю Франца-Иосифа.
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Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Политика

Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Авто

На трассе Нюрбургринг был замечен новый Audi RS7 Sportback

Новый «заряженный» Audi RS7 Sportback проходит испытания на знаменитой трассе Нюрбургринг.
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Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией

План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Оренбургской области загорелись шесть домов

Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане

Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
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Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Спорт

Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Обновлено в 09:05
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Общество

Петербуржцы делятся фотографиями «первого майского» снега

Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

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Опубликованы системные требования для RAGE 2

Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
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Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Футбол

Клопп: «Было бы здорово сыграть „Золотой матч“ с „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что было бы здорово провести «Золотой матч» с «Манчестер Сити» за чемпионский титул АПЛ.
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Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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