Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»Чемпионат 06:30

Фанаты „Реала“ знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.

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