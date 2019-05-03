Футбол
Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»Чемпионат 06:30
Фанаты „Реала“ знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Обновлено в 05:06
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено в 08:54
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил в защиту дочери Алсу
Певец считает, что дочь Алсу Микелла является не самой плохой певицей.
Обновлено в 01:02
Футбол
Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Скелет женщины нашли в заброшенном бункере под Петербургом
Случайные прохожие обнаружили скелетированные останки человека в заброшенном бункере в поселке имени Калинина в нескольких километрах от трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 04:26
Экономика
В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Авто
В Польше создали мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106
Автомобильная тюнинговая мастерская TRS Racing, расположенная в городе Ченстохов, Польша, произвела очередной вариант доработки автомобиля ВАЗ-2106.
Обновлено в 02:56
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Авто
Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге
Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.
Обновлено в 04:15
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Футбол
Роман Абрамович не планирует продавать «Челси»
Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Политика
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:22
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Футбол
Енисей — Анжи 3:1
Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:53
Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15