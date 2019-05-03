Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»Чемпионат 06:30

Фанаты „Реала“ знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.

Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

Происшествия Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Общество Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.

Кино Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов» Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров выступил в защиту дочери Алсу Певец считает, что дочь Алсу Микелла является не самой плохой певицей.

Футбол Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.

Происшествия Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.

Происшествия Скелет женщины нашли в заброшенном бункере под Петербургом Случайные прохожие обнаружили скелетированные останки человека в заброшенном бункере в поселке имени Калинина в нескольких километрах от трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.

Экономика В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".

Авто В Польше создали мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106 Автомобильная тюнинговая мастерская TRS Racing, расположенная в городе Ченстохов, Польша, произвела очередной вариант доработки автомобиля ВАЗ-2106.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Авто Audi тестирует новый RS7 Sportback на Нюрбургринге Стоит ожидать, что Audi представит новый Audi RS7 Sportback во Франкфурте в сентябре.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Футбол Роман Абрамович не планирует продавать «Челси» Стало известно, намерен ли нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович продать клуб. Российский бизнесмен не собирается расставаться с ним.

Происшествия Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.

Политика Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.

Технологии Сайт Last.fm заблокирован в России Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Футбол Енисей — Анжи 3:1 Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).