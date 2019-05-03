Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»Чемпионат 06:30

Фанаты „Реала“ знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.

Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

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