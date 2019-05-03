Футбол

Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»Чемпионат 06:30

Фанаты „Реала“ знают, что я много дал этому клубу. Люди останавливают меня на улице и говорят, чтобы я вернулся в „Реал“, они говорят: „Это твой дом“.
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Роналду: люди в Мадриде хотят, чтобы я вернулся в «Реал»

Чемпионат06:30

Роналду: «Люди думают, что я получаю миллионы, а потому не могу быть печальным»

Sport24.ru07:59

Криштиану Роналду: «Люди в Мадриде просят, чтобы я вернулся в „Реал“»

Матч ТВ07:33

Роналду: «В Мадриде хотят, чтобы я вернулся в „Реал“»

ProstoProSport06:48

Болельщики «Реала» желают возвращения Роналду в команду

Газета.Ru08:40

Роналду: «Люди направили ружья на меня и ждут»

Sport.ru08:29

Роналду: «В Мадриде люди останавливают меня на улице и просят вернуться в „Реал“»

Бомбардир.ру07:43
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Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
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После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Политика

США считают российский газ дешевым, но ненадежным

Министр энергетики США Рик Перри сегодня выступил на пресс-конференции по энергетике в Брюсселе с заявлением, что Штаты считают газ, который Россия поставляет в ЕС, дешевым, но ненадежным.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.
Обновлено в 06:41
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая.
Обновлено в 11:57
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде»

«Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 11:47
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Интернет

Назван самый популярный в мире браузер

Назван самый популярный в мире браузер. На нем работают две трети пользователей на нашей планете.
Обновлено в 04:40
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:32
Политика

В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Кино

Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

Обновлено вчера в 15:25
Наука

Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги

Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.
Обновлено в 04:35
Футбол

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Локомотивом»

Сегодня на стадионе в тульском поселке Косая Гора проходил матч между молодежкой «Арсенала» и «Локомотивом».
Обновлено в 08:59
Общество

Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Петербург

Большинство регионов Северо-западного федерального округа оказались под влиянием атлантического циклона, рассказали в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Политика

Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:34
Авто

Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4

Среди прочих обновлений, которые превносит пакет от Delta 4x4, можно отметить дополнительные передние фонари PIAA, багажник на крышу, светодиодную панель и выбор различных дисков.
Обновлено вчера в 07:49
Театры

Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко

Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Политика

Рудяков пояснил, чем обернется для Украины выдача ее жителям паспортов других стран

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса.
Обновлено в 07:14
Экономика

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Космос

В SpaceX рассказали об аварии во время испытаний Crew Dragon

Во время недавней пресс-конференции в NASA вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман рассказал, что капсула была уничтожена.
Обновлено в 04:18
Футбол

Клопп: сыграть «Золотой матч» с «Манчестер Сити» было бы здорово

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном «Золотом матче» в английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
Обновлено в 11:22
Общество

Резник собирается засудить СМИ за фейк о курении марихуаны

Петербургский парламентарий Максим Резник, чья фигура привлекла "нетривиальное" внимание ряда СМИ, уведомил, что собирается подать в суд на те из них, которые растиражировали информацию о том, что он якобы употребляет наркотики.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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