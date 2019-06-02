Футбол

Роналду лично звонил Хамесу и приглашал его в «Ювентус»ProstoProSport 14:35

Отмечается, что на этой неделе ему звонил форвард туринского клуба Криштиану Роналду и приглашал в Серию А. При этом сообщается, что окончательное решение по игроку будет принято после прихода в "Ювентус" нового главного тренера.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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