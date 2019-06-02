Футбол
Роналду лично звонил Хамесу и приглашал его в «Ювентус»ProstoProSport 14:35
Отмечается, что на этой неделе ему звонил форвард туринского клуба Криштиану Роналду и приглашал в Серию А. При этом сообщается, что окончательное решение по игроку будет принято после прихода в "Ювентус" нового главного тренера.
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