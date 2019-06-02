Футбол

Роналду лично звонил Хамесу и приглашал его в «Ювентус»ProstoProSport 14:35

Отмечается, что на этой неделе ему звонил форвард туринского клуба Криштиану Роналду и приглашал в Серию А. При этом сообщается, что окончательное решение по игроку будет принято после прихода в "Ювентус" нового главного тренера.
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Роналду лично звонил Хамесу и приглашал его в «Ювентус»

ProstoProSport14:35

Роналду может убедить Хамеса стать игроком «Ювентуса»

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Роналду зовёт Хамеса в «Ювентус»

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Sport24.ru14:29

Роналду может убедить Хамеса стать игроком «Ювентуса»

Матч ТВ11:02

СМИ: Роналду попытается убедить Родригеса перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс10:27
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
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На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
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В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

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Обновлено в 01:50
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Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

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Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-глава Раменского района объявил об алиби

Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Схему обмана клиентов в автосалонах раскрыл Роспотребнадзор

Сотрудники Свердловского Роспотребнадзора совершили контрольную закупку автомобиля в автосалоне и вскрыли при этом целую массу грубых нарушений прав покупателя.
Обновлено вчера в 10:14
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
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Брат Элтона Джона раскритиковал фильм «Рокетмен»

Обновлено в 10:03
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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
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Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
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Общество

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Политика

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
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Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
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В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.
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Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.
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Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
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Huawei сокращает производство смартфонов

Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
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Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс

Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.
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После взрывов в Дзержинске порядок в городе наводят 2 тыс. человек

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Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
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Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
Общество

В Госдуме предлагают сажать врачей за публичные комментарии

Врачей, которые озвучивают публично антинаучные высказывания, депутат Госдумы предлагает наказывать.
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Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии

Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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