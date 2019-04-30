Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в миреИзвестия вчера в 16:30

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa. Издание отмечает, что данная модель в черном цвете недавно была впервые представлена на Женевском автосалоне.
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СМИ узнали о покупке Роналду самого дорогого автомобиля в мире

РБКвчера в 18:57

«Тоттенхэм», «Аякс», Роналду, Месси, «ПСЖ» – в дайджесте событий дня

Чемпионатвчера в 18:00

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

RT на русскомвчера в 15:43

Роналду приобрел самый дорогой автомобиль в мире

Газета.Ruвчера в 16:29

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

РИА Новостивчера в 15:52

Роналду стал владельцем самого дорогого автомобиля в мире. Футболист заплатил треть годовой зарплаты

Sportbox.RUвчера в 17:32

Самый дорогой автомобиль в мире купил Криштиану Роналду

Quto.ruвчера в 14:05
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Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече

Порошенко и Зеленский договорились в ближайшее время встретиться. "Соперничество на выборах осталось в прошлом", — пояснил Порошенко.
Обновлено вчера в 12:42
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как защититься от клещей и переносимого ими вирусного энцефалита.
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«Трактор» не стал продлевать контракты с 14 хоккеистами

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Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Технологии

Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера

Отмечается, что использование технологии 3D-печати позволит бережно восстановить собор в кратчайшие сроки и обойдется гораздо дешевле работы с камнем.
Обновлено вчера в 21:16
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Хоккей

«Салават Юлаев» предложил контракты 11 хоккеистам

«Салават Юлаев» сообщил, что сделал квалификационные предложения игрокам, которые выходят сегодня на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток

Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
Общество

Введен особый противопожарный режим

В период действия особого противопожарного режима ограничивается посещение гражданами территории лесных массивов, а также категорически запрещается разведение костров в лесах, на территории дачных садовых обществ, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, вблизи строений, на обочинах дорог.
Обновлено вчера в 06:06
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Театры

Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием

Актёр Виктор Сухоруков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием в Театре имени Моссовета.
Обновлено в 04:48
Политика

Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters

Обновлено в 04:40
Футбол

Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Издание отмечает, что существует вероятность того, что руководство «Манчестер Юнайтед» может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в следующем сезоне, и если это произойдет, то Конте хотел бы занять его место на «Олд Траффорд».
Обновлено в 04:32
Авто

В России цены на подержанные автомобили в апреле упали на 1,7%

Аналитики «АВТОСТАТ» назвали среднюю цену на автомобиль с пробегом в апреле текущего года.
Обновлено в 05:13
Общество

В Петербурге началось первомайское шествие

По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол

«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?

Как великий клуб возвращается на вершину — в материале «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 17:01
Космос

Двигатель «Ангары-А5» модернизируют для повышения энергомассовых характеристик ракеты

Двигатель ракеты-носителя "Ангара-А5" будет модернизирован для увеличения выводимой на орбиту нагрузки.
Обновлено в 04:54
Авто

В Mercedes-AMG отложили серийный выпуск флагманского гиперкара One

Компания Mercedes AMG отложила серийный выпуск суперкара One, отсрочка вызвана необходимостью снижения концентраций вредных выбросов.
Обновлено вчера в 08:48
Хоккей

ХК «Автомобилист» покинули одиннадцать игроков и пополнили два тренера

Обновлено в 04:58
Политика

Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но Москва отговорила его от этого шага.
Обновлено вчера в 19:23
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Единоборства

Кормье и Миочич договорились о реванше в UFC

Обновлено в 05:17
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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