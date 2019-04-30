Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в миреИзвестия 16:30

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa. Издание отмечает, что данная модель в черном цвете недавно была впервые представлена на Женевском автосалоне.
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Криштиану Роналду потратил 11 миллионов евро на самый дорогой автомобиль в мире

Спорт-Экспресс13:53

Роналду стал владельцем самого дорогого автомобиля в мире. Футболист заплатил треть годовой зарплаты

Sportbox.RU17:32

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

РИА Новости15:52

Роналду стал владельцем самого дорогого автомобиля в мире. Футболист заплатил треть годовой зарплаты

Матч ТВ17:32

11 млн евро за 1500 лошадиных сил: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире

Евро-футбол.ру13:38

Источник: Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Чемпионат13:29

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Sports.ru14:05
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Политика

Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии, на его должность назначен Дмитрий Мезенцев, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Космос

На МКС возникли неполадки с системой электропитания

В NASA обнаружили проблему с системой электропитания на американском сегменте Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Экономика

Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде

Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке

Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Общество

Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес

Обновлено в 07:09
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Транспорт

В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки

В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.
Обновлено в 07:06
Культура

Владелец прав на «Голос» прокомментировал скандал с дочерью Алсу

Обновлено в 18:14
Политика

Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Политика

Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол

Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение спортивных мероприятий

Обновлено в 08:37
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Интернет

Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Обновлено в 16:06
Политика

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Космос

Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области

Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш проанализирует аванпроект первого частного космодрома, построить который планируется в Нижегородской области.
Обновлено в 07:09
Игры

Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands

Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
Обновлено в 12:18
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Общество

Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию

Первый семинар Тони Роббинса в России, прошедший в 2018 году, вызвал широкий общественный резонанс.
Обновлено в 18:38
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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