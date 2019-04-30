Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в миреИзвестия 16:30
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa. Издание отмечает, что данная модель в черном цвете недавно была впервые представлена на Женевском автосалоне.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:48, Ашберн
Политика
Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии, на его должность назначен Дмитрий Мезенцев, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Космос
На МКС возникли неполадки с системой электропитания
В NASA обнаружили проблему с системой электропитания на американском сегменте Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Экономика
Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде
Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Транспорт
В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки
В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.
Обновлено в 07:06
Политика
Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.
Обновлено в 18:01
Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Политика
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом
Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Космос
Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области
Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш проанализирует аванпроект первого частного космодрома, построить который планируется в Нижегородской области.
Обновлено в 07:09
Игры
Джон Бернтал стал лидером «Призраков» в новой операции Ghost Recon Wildlands
Ubisoft анонсировала скорый выпуск очередной операции Ghost Recon Wildlands, в которой появятся две новые миссии для прохождения в сюжетном режиме.
Обновлено в 12:18
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
Первый семинар Тони Роббинса в России, прошедший в 2018 году, вызвал широкий общественный резонанс.
Обновлено в 18:38