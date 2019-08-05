Футбол

Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильмPravda.Ru 03:27

Скорее всего актером, но не уверен, что у меня такой талант. Но я всегда говорю, что можно достичь всего, если много работать. Если говорить о любимом фильме, то мне нравится "Молчание ягнят", - приводит TMW слова Роналду.
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Роналду рассказал, чем бы занялся, если бы не футбол

Sportbox.RUвчера в 20:39

Роналду выбрал свой любимый гол за карьеру

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Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол

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Роналду назвал любимый фильм

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Роналду рассказал, чем бы занялся, если бы не футбол

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Роналду выбрал свой любимый гол в карьере

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Роналду: «Если бы не футбол, то стал бы актером»

Soccer.ruвчера в 16:47
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Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика

Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме

Обновлено в 03:35
Происшествия

В воинской части Красноярского края загорелся склад с боеприпасами

Склад боеприпасов загорелся в красноярской деревне Каменка, ее жителей эвакуируют спасатели, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой потерял работу

Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
Обновлено в 05:55
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
Футбол

«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Нобоа

Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка

Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Политика

Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее

Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

В Москве 10 августа отменили развод караулов Президентского полка

В субботу, 10 августа, в Московском Кремле не состоится развод пеших и конных караулов Президентского полка.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский встретится с Эрдоганом и патриархом Варфоломеем в Турции

В Стамбуле запланированы переговоры Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент анонсировал встречу с главой США Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне.
Обновлено в 07:33
Транспорт

В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км

Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.
Обновлено в 03:14
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Финансы

Юань опустился до минимума за 11 лет

Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:17
Политика

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Обновлено вчера в 15:30
Общество

Лето вернется в Москву 7 августа

В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России

В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
Обновлено в 05:37
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка

Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.
Обновлено в 07:16
Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе

Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).
Обновлено в 05:08
Экономика

Газпромбанк продал Сбербанку 51% компании ЦРТ

Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Обновлено в 06:35
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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