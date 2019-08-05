Футбол
Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильмPravda.Ru 03:27
Скорее всего актером, но не уверен, что у меня такой талант. Но я всегда говорю, что можно достичь всего, если много работать. Если говорить о любимом фильме, то мне нравится "Молчание ягнят", - приводит TMW слова Роналду.
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Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время долгожданного для российских фанатов певицы мероприятия произошел курьез – на знаменитости лопнул сценический костюм.
Обновлено в 01:40
Игры
SEGA выпустила обзорный трейлер SEGA Mega Drive Mini
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии
81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.
Обновлено в 09:57
Общество
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Политика
Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД
В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено в 09:19
Экономика
В России заработал закон о страховании жилья от ЧС
Сегодня, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
Родионов может вернуться на пост директора академии «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Родионов может вернуться в академию московского клуба.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский сменил командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено в 10:50
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева
Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве, сообщил РБК коллега и друг певца, народный артист России Николай Тамразов.
Обновлено в 10:08
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол
Стартовала продажа билетов на матч России и Казахстана
Матч между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 09:49
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Тульские военнослужащие научной роты в Анапе принесли присягу
На базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе военнослужащими научной роты торжественно принесли присягу.
Обновлено в 09:29
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) рассказала об основных тактико-технических характеристиках новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27