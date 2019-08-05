Скорее всего актером, но не уверен, что у меня такой талант. Но я всегда говорю, что можно достичь всего, если много работать. Если говорить о любимом фильме, то мне нравится "Молчание ягнят", - приводит TMW слова Роналду.

Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм

Общество Путин подписал закон, повышающий детские пособия Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время долгожданного для российских фанатов певицы мероприятия произошел курьез – на знаменитости лопнул сценический костюм.

Армия и оружие Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.

Шоу-бизнес 81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии 81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.

Общество Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

Политика Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.

Экономика В России заработал закон о страховании жилья от ЧС Сегодня, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Футбол Родионов может вернуться на пост директора академии «Спартака» Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Родионов может вернуться в академию московского клуба.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Музыка Друг назвал дату похорон певца Вилли Токарева Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве, сообщил РБК коллега и друг певца, народный артист России Николай Тамразов.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Экономика Россия резко снизила поставки угля на Украину В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.

Футбол Стартовала продажа билетов на матч России и Казахстана Матч между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде.

Политика Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.

Политика Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.

Армия и оружие Тульские военнослужащие научной роты в Анапе принесли присягу На базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе военнослужащими научной роты торжественно принесли присягу.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Здоровье Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.