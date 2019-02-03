Футбол

Роналду хочет видеть в «Ювентусе» КаземироЧемпионат 02:46

Контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне Каземиро провёл 17 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился одним забитым мячом. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о желании Роналду видеть в рядах «Ювентуса» бразильского защитника Марсело.
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СМИ: Роналду порекомендовал руководству «Ювентуса» приобрести Каземиро

Матч ТВ03:19

СМИ: Роналду порекомендовал руководству «Ювентуса» приобрести Каземиро

Sportbox.RU03:19

Роналду хочет видеть игрока «Реала» в «Ювентусе»

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Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Каземиро

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