Футбол
Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» МоуриньюВести.Ru 18:50
Португальский специалист Жозе Моуринью в следующем сезоне может возглавить туринский "Ювентус". Нападающий "Старой синьоры" Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что был бы не против поиграть под началом своего соотечественника.
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Политика
Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией
"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Общество
Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения
Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель
Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Интернет
Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке
Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
США увеличивают количество боевых кораблей
США планируют довести количество боевых кораблей американских ВМС до 355 штук, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за нарушения правил
25-летний голландец Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса: он выступил не с новой песней.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
Обновлено в 19:20
Хоккей
Сборная Канады разгромила команду Дании на ЧМ
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Дании ничего не сумела противопоставить канадцам.
Обновлено в 16:47
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Здоровье
Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Политика
Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН
Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию
Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
Обновлено в 14:53
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика
Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти
Представители РФ и Белоруссии в ходе прошедших переговоров полностью согласовали порядок реализации дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти.
Обновлено в 16:59
Политика
Австрия отказалась предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай»
Представители Австрии отказались предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай», заявил председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба Андрей Быстрицкий, передает телеканал «Звезда».
Обновлено в 19:58