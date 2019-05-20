Футбол

Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» МоуриньюВести.Ru 18:50

Португальский специалист Жозе Моуринью в следующем сезоне может возглавить туринский "Ювентус". Нападающий "Старой синьоры" Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что был бы не против поиграть под началом своего соотечественника.
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Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб Моуринью

Чемпионат17:47

СМИ: Роналду хочет видеть Моуринью в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс15:23

Роналду выступает против возвращения Конте в «Ювентус»

Матч ТВ02:48

Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью

Бомбардир.ру11:41

Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренером

Sport24.ru06:09

Роналду выступил за приглашение Моуринью на должность наставника «Ювентуса»

Советский спорт18:05

СМИ: Роналду выступил против Конте в «Ювентусе»

Газета.Ruвчера в 22:01
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Политика

Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией

"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Общество

Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

США увеличивают количество боевых кораблей

США планируют довести количество боевых кораблей американских ВМС до 355 штук, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 19:41
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за нарушения правил

25-летний голландец Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса: он выступил не с новой песней.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
Обновлено в 19:20
Хоккей

Сборная Канады разгромила команду Дании на ЧМ

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Дании ничего не сумела противопоставить канадцам.
Обновлено в 16:47
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие

В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

Обновлено в 16:24
Здоровье

Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь

Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Политика

Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН

Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе

Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию

Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
Обновлено в 14:53
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика

Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти

Представители РФ и Белоруссии в ходе прошедших переговоров полностью согласовали порядок реализации дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти.
Обновлено в 16:59
Политика

Австрия отказалась предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай»

Представители Австрии отказались предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай», заявил председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба Андрей Быстрицкий, передает телеканал «Звезда».
Обновлено в 19:58
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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