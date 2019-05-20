Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» МоуриньюВести.Ru 18:50

Португальский специалист Жозе Моуринью в следующем сезоне может возглавить туринский "Ювентус". Нападающий "Старой синьоры" Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что был бы не против поиграть под началом своего соотечественника.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.

Шоу-бизнес Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Армия и оружие Боевики напали на российскую базу в Сирии 19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Происшествия На американской подлодке произошел сексуальный скандал Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.

Политика Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Политика В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Гаджеты Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Происшествия В США нашли три завещания Ареты Франклин Певица Арета Франклин составила при жизни три завещания, которые обнаружены только сейчас в ее доме в Детройте (штат Мичиган) и направлены на рассмотрение суда.

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Политика В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Политика Зеленский обнародовал декларацию о доходах Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Шоу-бизнес Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.

Происшествия В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США Штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хэвлок в штате Северная Каролина.

Политика Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.