Футбол

Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» МоуриньюВести.Ru 18:50

Португальский специалист Жозе Моуринью в следующем сезоне может возглавить туринский "Ювентус". Нападающий "Старой синьоры" Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что был бы не против поиграть под началом своего соотечественника.
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Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренером

Sport24.ru06:09

СМИ: Роналду хочет видеть Моуринью в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс15:23

Роналду выступил за приглашение Моуринью на должность наставника «Ювентуса»

Советский спорт18:05

Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью

Бомбардир.ру11:41

Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб Моуринью

Чемпионат17:47

Роналду выступает против возвращения Конте в «Ювентус»

Матч ТВ02:48

СМИ: Роналду выступил против Конте в «Ювентусе»

Газета.Ruвчера в 22:01
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
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Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги

Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Боевики напали на российскую базу в Сирии

19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено в 06:41
Происшествия

На американской подлодке произошел сексуальный скандал

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
Обновлено в 12:52
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено в 22:01
Политика

Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ

Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 23:06
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия

В США нашли три завещания Ареты Франклин

Певица Арета Франклин составила при жизни три завещания, которые обнаружены только сейчас в ее доме в Детройте (штат Мичиган) и направлены на рассмотрение суда.
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Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 08:30
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Баскетбол

Около сотни болельщиков встретили баскетболистов ЦСКА в Шереметьево

Обновлено в 13:25
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
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Швеция с трудом обыграла Латвию накануне матча с Россией

Обновлено в 13:23
Происшествия

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хэвлок в штате Северная Каролина.
Обновлено в 21:45
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Во Владивостоке проверяют данные о разливе нефтепродуктов у яхт-клуба

Обновлено в 22:50
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Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов

Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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