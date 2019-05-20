Футбол
Роналду хочет видеть Моуриньо в «Ювентусе»Soccer.ru 15:49
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуриньо у руля туринской команды. Португалец посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить Моуриньо в команду. Напомним, что нынешний наставник туринцев Массимилиано Аллегри по окончании текущего сезона покинет команду.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Политика
Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".
Обновлено в 15:47
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Наука
Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником
Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu
Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Аякс» объявил о переходе аргентинского защитника
«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского защитника клуба «Дефенса и Хустисия» Лисандро Мартинеса.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании
«Осасуна» вернулась в Ла Лигу после двухлетнего перерыва. Высший дивизион Испании покидают «Жирона», «Уэска» и «Райо Вальекано».
Обновлено в 17:12
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Футбол
Ватутин заявил, что верил в победу ЦСКА в Евролиге
Обновлено вчера в 18:18
Музыка
Сергей Лазарев снова стал третьим на «Евровидении»
Сергей Лазарев занял третье место на международном конкурсе «Евровидение», который прошел в Израиле.
Обновлено 18 мая в 23:51
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей
Предыдущий рекорд был установлен пятой серией того же сезона. В общей сложности эпизод тогда посмотрели 18,4 млн зрителей.
Обновлено в 16:41
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Музыка
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Папа тебя кинет: соцсети назвали дочь Анастасии Костенко маленьким монстриком
«Монстрик маленький», — согласилась с ней katia08.08.
Обновлено в 16:11
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Наука
Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году
Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено в 13:07