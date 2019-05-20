Футбол

Роналду хочет видеть Моуриньо в «Ювентусе»Soccer.ru 15:49

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуриньо у руля туринской команды. Португалец посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить Моуриньо в команду. Напомним, что нынешний наставник туринцев Массимилиано Аллегри по окончании текущего сезона покинет команду.
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Роналду выступает против возвращения Конте в «Ювентус»

Матч ТВ02:48

Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью

Бомбардир.ру11:41

Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренером

Sport24.ru06:09

Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус»

Советский спорт06:26

СМИ: Роналду хочет видеть Моуринью в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс15:23

СМИ: Роналду выступил против Конте в «Ювентусе»

Газета.Ruвчера в 22:01

Источник: Роналду не желает видеть Конте следующим наставником «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 17:14
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Политика

Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".
Обновлено в 15:47
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Наука

Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником

Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане

Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu

Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Аякс» объявил о переходе аргентинского защитника

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского защитника клуба «Дефенса и Хустисия» Лисандро Мартинеса.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

«Осасуна» вернулась в Ла Лигу после двухлетнего перерыва. Высший дивизион Испании покидают «Жирона», «Уэска» и «Райо Вальекано».
Обновлено в 17:12
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Футбол

Ватутин заявил, что верил в победу ЦСКА в Евролиге

Обновлено вчера в 18:18
Музыка

Сергей Лазарев снова стал третьим на «Евровидении»

Сергей Лазарев занял третье место на международном конкурсе «Евровидение», который прошел в Израиле.
Обновлено 18 мая в 23:51
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

Предыдущий рекорд был установлен пятой серией того же сезона. В общей сложности эпизод тогда посмотрели 18,4 млн зрителей.
Обновлено в 16:41
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются

Обновлено в 15:41
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Музыка

Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Папа тебя кинет: соцсети назвали дочь Анастасии Костенко маленьким монстриком

«Монстрик маленький», — согласилась с ней katia08.08.
Обновлено в 16:11
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Наука

Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году

Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено в 13:07
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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