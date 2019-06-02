Футбол
Роналду хочет видеть Хамеса Родригеса в «Ювентусе»Sport.ru 00:59
Немецкий Bild утверждает, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду желает перехода в "Ювентус" 27-летнего колумбийского плеймейкера "Баварии" Хамеса Родригеса. По информации издания, Криштиану лично позвонил Хамесу через Facetime и предложил ему перейти в "Ювентус".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика
В Харькове националисты сбросили с постамента бюст маршала Жукова
Обновлено вчера в 08:23
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Интернет
В работе сервисов Google произошёл сбой
В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Политика
Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам
Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам Кевина Хассета.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Моуринью рассказал о предпочтениях при выборе нового клуба
Португальский футбольный специалист Жозе Моуринью хотел бы стать чемпионом в новой стране и выиграть Лигу чемпионов третий раз.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
Сергей Паршивлюк станет динамовцем
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк станет футболистом московского "Динамо".
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме
Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.
Обновлено в 00:15
Общество
Китай начал мстить американским компаниям за Huawei
В Китае началось расследование в отношении американской логистической компании FedEx, сообщает целый ряд источников, включая Синьхуа и Financial Times.
Обновлено вчера в 16:25
Наука
BMW разработала дизайн летающего беспилотника
Беспилотник называется Skai, а его дизайн — заслуга студии инновационных разработок Designworks, входящей в состав BMW Group.
Обновлено 31 мая в 04:19
Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
Обновлено в 01:17
Политика
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Huawei Mate 30 с HongMeng OS или Ark OS представят 22 сентября
Напомним, после введенного запрета на продукцию Huawei со стороны США компания зарегистрировала торговые марки HongMeng и Ark OS.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Неймару может грозить пять лет тюрьмы
По информации издания, Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено вчера в 04:16
Экономика
Фондам дадут три года на портфель
ЦБ переводит НПФ на новые правила инвестирования резервов Регулятор хочет установить переходный период в три года для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) привели свои портфели в соответствие с новыми правилами инвестирования пенсионных резервов.
Обновлено вчера в 17:55
Теннис
Вавринка обыграл Циципаса на «Ролан Гаррос» в 5-часовом матче
Обновлено вчера в 13:27
Политика
В МИД РФ отреагировали на слушания против Украины в суде ООН
По информации ведомства, Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по делу «Украина против Российской Федерации», которое было инициировано Киевом в январе 2017 года.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37