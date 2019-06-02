Футбол

Роналду хочет видеть Хамеса Родригеса в «Ювентусе»Sport.ru 00:59

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Немецкий Bild утверждает, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду желает перехода в "Ювентус" 27-летнего колумбийского плеймейкера "Баварии" Хамеса Родригеса. По информации издания, Криштиану лично позвонил Хамесу через Facetime и предложил ему перейти в "Ювентус".
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