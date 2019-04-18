Футбол
Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги ЧемпионовСвободная Пресса 15:24
Напомним, Роналду перебрался в «Ювентус» летом минувшего года из мадридского «Реала». Срок действия контракта форварда с командой рассчитан до лета 2022 года. Новости спорта: Полузащитник «Реала» ведёт переговоры с «Зенитом»
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Футбол
«Айнтрахт» забил два безответных мяча «Бенфике» и вышел в полуфинал ЛЕ
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Португалии, «Бенфика» добилась победы со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».
Обновлено в 16:57
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте
Не менее 42 человек пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов вблизи Каира 18 апреля, сообщает портал «Масрави».
Обновлено в 16:22
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Общество
Роскачество назвало лучший кефир новых марок
Специалисты Роскачества провели исследование 47 новых марок кефира, появившихся на российском рынке относительно недавно и еще не успевших заслужить доверие покупателей.
Обновлено в 03:34
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Почеттино отпраздновал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов непристойным жестом
17 апреля «Тоттенхэм» впервые в своей истории оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:03
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 17:17
Кино
Джон Сина может сняться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Джон Сина («Бамблби») ведёт переговоры со студия Warner по поводу роли в «Отряде самоубийц», который напишет и снимет постановщик «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.
Обновлено в 03:21
Наука
Вакцину от малярии со стопроцентной эффективностью испытают на выборке из 2100 человек
Компания Sanaria, разработавшая вакцину от малярии PfSPZ, объявила о клинических испытаниях на большой выборке (2100 человек), которые начнутся в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:02
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Мюллер сообщил о предупреждении Путина к Авену о санкциях США
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров Альфа-Банка Петром Авеном в 2016 году предупредил его о возможном введении дополнительных экономических санкций как против России, так и в отношении самой кредитной организации.
Обновлено в 17:30
Общество
Михалков рассказал о своем самочувствии после операции
Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто
Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский не собирается на теледебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области из-за травли ребенка с ВИЧ завели дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года»
В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.
Обновлено в 16:32
Хоккей
Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ
Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.
Обновлено в 16:28
Наука
Белые акулы испытывают страх при виде касаток
Учёные провели исследование и установили, белые акулы испытывают страх при виде касаток.
Обновлено в 01:41