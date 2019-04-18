Футбол

Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги ЧемпионовСвободная Пресса 15:24

Напомним, Роналду перебрался в «Ювентус» летом минувшего года из мадридского «Реала». Срок действия контракта форварда с командой рассчитан до лета 2022 года. Новости спорта: Полузащитник «Реала» ведёт переговоры с «Зенитом»
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СМИ: Роналду может покинуть «Ювентус» до окончания контракта

Советский спорт11:13

СМИ: «Роналду разочарован вылетом „Ювентуса“ из ЛЧ, планирует сменить клуб после следующего сезона»

Sport24.ru03:57

Монтелла: «Мы столкнемся с разочарованным, но жестоким „Ювентусом“»

Soccer.ru09:14

СМИ: Роналду может досрочно уйти из «Ювентуса»

Матч ТВ06:51

СМИ: Роналду разочарован вылетом из ЛЧ и готов покинуть «Ювентус» в 2020 году

Чемпионат05:07

Роналду может уйти из «Ювентуса» в 2020 году

Sport.ru06:58

СМИ: Роналду досрочно уйдет из «Ювентуса», если клуб не выиграет ЛЧ в следующем сезоне

Спорт-Экспресс09:58
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Авто

Почему пал Ford Ross

На предприятии во Всеволожске начали собирать Ford Focus, и спрос на "отечественную" машину оказался ошеломительным: очередь на автомобиль после запуска продаж растянулась на четыре месяца.
Обновлено в 18:39
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Общество

Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Общество

Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг

ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Какие правила уберегут волгоградцев от развития близорукости

Специалисты называют близорукость одним из самых распространенных нарушений зрения в современном мире.
Обновлено в 14:55
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено в 11:30
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Здоровье

Специалисты рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Обновлено в 16:36
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог на подарки от мэрии

Жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налог на букет и подарочные сертификаты, который ей подарила чиновница мэрии за рождение первого в 2019 году жителя города.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие

Ъ: США проигнорировали декларацию России о недопустимости ядерной войны

Москва в октябре 2018 года предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, однако ответа от Соединенных Штатов до сих пор не последовало.
Обновлено в 22:00
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в Донбассе

Россия и Украина обвинили друг друга в отказе поддерживать «пасхальное перемирие» в Донбассе, подразумевающее всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня.
Обновлено в 17:27
Здоровье

60% свердловских детских больниц станут бережливыми в 2019 году

Внедрение бережливых технологий в 100% детских поликлиник Свердловской области запланировано к 2021 году, а к концу 2019 года бережливыми должны стать 60% детских поликлиник,рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Арсенал» вышел в полуфинал ЛЕ, не пропустив от «Наполи»

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы «Арсенал» одержал победу над «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество

Роскачество определило лучшие марки кефира

Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам

Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Политика

Зеленский рассказал о мерах по возвращению Донбасса

Зеленский рассказал, какие шаги будет предпринимать по возвращению Донбасса в случае победы на выборах.
Обновлено в 05:52
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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