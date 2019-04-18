Футбол
Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги ЧемпионовСвободная Пресса 15:24
Напомним, Роналду перебрался в «Ювентус» летом минувшего года из мадридского «Реала». Срок действия контракта форварда с командой рассчитан до лета 2022 года. Новости спорта: Полузащитник «Реала» ведёт переговоры с «Зенитом»
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Авто
Почему пал Ford Ross
На предприятии во Всеволожске начали собирать Ford Focus, и спрос на "отечественную" машину оказался ошеломительным: очередь на автомобиль после запуска продаж растянулась на четыре месяца.
Обновлено в 18:39
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Общество
Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву
Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова
Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Какие правила уберегут волгоградцев от развития близорукости
Специалисты называют близорукость одним из самых распространенных нарушений зрения в современном мире.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено в 11:30
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Здоровье
Специалисты рассказали, как обрести плоский живот за месяц
Обновлено в 16:36
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог на подарки от мэрии
Жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налог на букет и подарочные сертификаты, который ей подарила чиновница мэрии за рождение первого в 2019 году жителя города.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
Ъ: США проигнорировали декларацию России о недопустимости ядерной войны
Москва в октябре 2018 года предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, однако ответа от Соединенных Штатов до сих пор не последовало.
Обновлено в 22:00
Авто
Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в Донбассе
Россия и Украина обвинили друг друга в отказе поддерживать «пасхальное перемирие» в Донбассе, подразумевающее всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня.
Обновлено в 17:27
Здоровье
60% свердловских детских больниц станут бережливыми в 2019 году
Внедрение бережливых технологий в 100% детских поликлиник Свердловской области запланировано к 2021 году, а к концу 2019 года бережливыми должны стать 60% детских поликлиник,рассказал министр здравоохранения Андрей Цветков.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Арсенал» вышел в полуфинал ЛЕ, не пропустив от «Наполи»
В ответном матче ¼ финала Лиги Европы «Арсенал» одержал победу над «Наполи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Обновлено в 16:55
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Общество
Роскачество определило лучшие марки кефира
Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам
Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Политика
Зеленский рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Зеленский рассказал, какие шаги будет предпринимать по возвращению Донбасса в случае победы на выборах.
Обновлено в 05:52