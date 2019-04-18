Футбол
Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги ЧемпионовСвободная Пресса 15:24
Напомним, Роналду перебрался в «Ювентус» летом минувшего года из мадридского «Реала». Срок действия контракта форварда с командой рассчитан до лета 2022 года. Новости спорта: Полузащитник «Реала» ведёт переговоры с «Зенитом»
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
Санкции РФ прямо запрещают только 1% экспорта на Украину
Прямой запрет на поставки некоторых российских товаров на Украину, который был введен ранее сегодня, затронет по меньшей мере 1,2% экспорта на этом направлении.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество
Разрешение на бесплатную парковку для многодетных в Москве продлят
Действие разрешения на бесплатную парковку в столице будет продлено с одного до трех лет для многодетных семей, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:20
Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатые
По данным швейцарского банка Credit Suisse в России на конец 2015 года, к среднему классу могли отнести себя люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов, или 96 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:17
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Политика
Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Ливии.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко
Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено в 15:09
Политика
Роскомнадзор разъяснил прессе закон о неуважении к власти
Ведомство организовало встречу руководителей российских СМИ с чиновниками Кремля и сотрудниками Генпрокуратуры.
Обновлено в 15:30
Общество
«Росконтроль» забраковал несколько образцов зефира в шоколаде
Специалисты Росконтроля проверили глазированный зефир российского производства.
Обновлено в 03:10
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Наука
Ученые определили, зачем лошадям копыта
Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них обладало тремя пальцами, другие — только одним.
Обновлено в 05:19
Политика
Трамп отреагировал на доклад Мюллера мемом из «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в передаче "Право на власть" на канале "1+1" представил членов своей команды.
Обновлено в 15:23
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Хоккей
Юниорская сборная России одолела словаков на старте ЧМ
Юниорская сборная России, составленная из хоккеистов не старше 18 лет, победила сверстников из Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 12:28
Авто
ГК «Авторусь» открыла новый дилерский центр Volkswagen в Измайлово
Дилерский центр предлагает своим клиентам весь спектр услуг официального дилера Volkswagen, включая продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, прохождение тест-драйвов, trade-in, кредитование и страхование, сервисное обслуживание автомобилей, слесарный ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров, сообщает пресс-служба ГК "Авторусь".
Обновлено в 08:52
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Обновлено в 15:29
Происшествия
На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Общество
Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44