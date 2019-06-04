Футбол

Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»Чемпионат 12:57

По данным источника, Роналду интересно поработать с Сарри, который предпочитает выстраивать атакующий стиль игры. Ранее сообщалось, что «Ювентусу» придётся выплатить «Челси» компенсацию в размере £ 5 млн за досрочный разрыв контракта с Сарри.
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Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса»

Газета.Ru14:24

Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»

Советский спорт13:45

СМИ: Роналду взволнован в связи с возможным приходом Сарри в «Ювентус»

Спорт-Экспресс07:09

Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Чемпионат12:57

Роналду хотел бы поработать с Сарри

Sport24.ru12:30

Роналду одобрил назначение Сарри, ему интересно с ним поработать

Sports.ru11:57

Роналду сообщил, кого хочет видеть во главе «Ювентуса»

Матч ТВ13:30
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Происшествия

Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе

В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
Культура

Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале

В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено в 19:39
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Общество

Саркис Акопян: в Дальнем от этой «чистой» воды народ не знает, что делать

Поправки незначительные, в основном технические по перераспределению средств: сократились вложения в создание безопасных и комфортных условий для граждан, но выросли затраты на качественные коммунальные услуги, чистую воду, обращение с отходами и повышение энергетической эффективности.
Обновлено в 18:01
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Политика

Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Авто

АвтоВАЗ отзывает в России 933 автомобиля Lada XRAY

ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada XRAY, выпущенных с января этого года. Информацию сообщил Росстандарт.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено вчера в 19:21
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество

Москвичи смогут получить результаты анализов по электронной почте

Сервис по предоставлению результатов анализов, сданных в городских поликлиниках, появился в Москве, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В массовом ДТП на Мурманском шоссе пострадал мужчина

Обновлено в 16:43
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Обновлено в 15:13
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Общество

В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера

В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено в 08:02
Кино

Мощный взрыв прогремел на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде

Контролируемый взрыв на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде на британской студии Pinewood ранил одного человека.
Обновлено в 20:05
Происшествия

AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11

Обновлено в 19:12
Экономика

«Уралкалий» и «Соллерс» получили гарантии льгот

Обновлено в 08:11
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
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