Футбол

Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»Чемпионат 12:57

По данным источника, Роналду интересно поработать с Сарри, который предпочитает выстраивать атакующий стиль игры. Ранее сообщалось, что «Ювентусу» придётся выплатить «Челси» компенсацию в размере £ 5 млн за досрочный разрыв контракта с Сарри.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса»

Газета.Ru14:24

Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Чемпионат12:57

Роналду сообщил, кого хочет видеть во главе «Ювентуса»

Матч ТВ13:30

Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»

Советский спорт13:45

Роналду хотел бы поработать с Сарри

Sport24.ru12:30

Роналду одобрил назначение Сарри, ему интересно с ним поработать

Sports.ru11:57

СМИ: Роналду взволнован в связи с возможным приходом Сарри в «Ювентус»

Спорт-Экспресс07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Политика

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:30
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено в 22:48
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено в 22:33
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что она мужчина

Обновлено в 14:01
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Футбол

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 21:53
Авто

Сообщили российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено в 22:37
Общество

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Политика

В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти

В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено в 19:54
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено в 22:36
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Президент Болгарии назвал ПМЭФ важной платформой обмена идеями

Президент Болгарии Румен Радев считает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) одной из ведущих платформ в мире для обмена идеями.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено в 22:34
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

Обновлено в 08:03
Экономика

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Здоровье

Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду

Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено в 22:10
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 21:55
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

Осипов высказал своё мнение о прямых выборах мэра Читы

Врио губернатора Забайкальского Александр Осипов высказал свое мнение относительно возможного возвращения прямых выборов мэра Читы.
Обновлено в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное