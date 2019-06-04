Футбол
Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»Чемпионат 12:57
По данным источника, Роналду интересно поработать с Сарри, который предпочитает выстраивать атакующий стиль игры. Ранее сообщалось, что «Ювентусу» придётся выплатить «Челси» компенсацию в размере £ 5 млн за досрочный разрыв контракта с Сарри.
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Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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Эксперты назвали самые полезные ягоды
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Президент Болгарии Румен Радев считает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) одной из ведущих платформ в мире для обмена идеями.
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Бари Алибасова госпитализировали
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Экономика
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Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
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Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
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