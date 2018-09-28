Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду изменял свои показания в деле об изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщил Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks. По информации источника, Роналду давал разные ответы на несколько вопросов.

Роналду изменял показания в деле об изнасиловании

Футбол Футбол Принято решение о проведении матча между «Енисеем» и «Ахматом» Матч 16-го тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом" состоится 1 декабря, как и было запланировано, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Футбол Футбол «Рома» ведёт переговоры с Конте «Рома» начала переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, ранее возглавлявшим «Челси» и «Ювентус», сообщает Panorama.it.

Футбол Футбол «Анжи» и «Уфа» сыграли вничью в матче молодежного первенства Футболисты махачкалинского "Анжи" и "Уфы" разошлись миром в матче 16-го тура молодежного первенства России.

Футбол Футбол «Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро Ранее итальянская сторона ответила отказом на предложение «МЮ» в 90 миллионов евро. В текущем сезоне серии А Калиду провел 13 матчей.

Футбол Футбол Хабиб Нурмагомедов пригласил президента «ПСЖ» в Дагестан Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом "Пари Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелаифи, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Краснодарское «Динамо» не смогло вылететь в Южно-Сахалинск Волейболистки краснодарского "Динамо" из-за погодных условий не смогли вовремя вылететь на матч чемпионата России в Южно-Сахалинск, клуб ведет переговоры о переносе матча с "Сахалином" со 2 декабря на другую дату, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети "ВКонтакте".

Футбол Футбол Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Монпелье» "Монако" огласил заявку на матч 15-го тура чемпионата Франции против "Монпелье". В неё попал полузащитник монегасков Александр Головин.

Футбол Футбол Бердыев покритиковал формат российского чемпионата

Футбол Футбол Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси»

Футбол Футбол «Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".

Футбол Футбол «Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Нант» в чемпионате Франции Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.

Футбол Футбол Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.

Футбол Футбол Дзампарини продал «Палермо» за 10 евро Сообщается, что сумма сделки составила символические 10 евро.