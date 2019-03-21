Футбол

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия 12:41

Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Роналду отделался штрафом за оскорбление «Атлетико»

Газета.Ru11:29

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)

Советский спорт11:04

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за непристойный жест. Форвард оштрафован на 20 тыс. евро

Sport24.ru10:56

УЕФА вынес решение по Роналду за неприличный жест после матча с «Атлетико»

Матч ТВ11:14

Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро

Спорт-Экспресс11:00

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Чемпионат10:45

Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Sports.ru10:22
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Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

Обновлено в 13:40
Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого

Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Обновлено в 10:49
Кино

Умер заслуженный артист России Петр Зайченко

Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Космос

В центре Млечного Пути обнаружены гигантские «мосты»

Наблюдения центра Млечного Пути в рентгеновских лучах привели к открытию двух нагретых до высоких температур потоков, берущих свое начало в окружении сверхмассивной черной дыры и простирающихся на сотни световых лет выше и ниже плоскости нашей Галактики.
Обновлено в 02:26
Единоборства

Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова

Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Экономика

Корпорация МСП окажет поддержку пяти пермским предприятиям

Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) в ходе выездной стратегической сессии в Перми сообщила о намерении оказать поддержку пяти пермским предприятиям, информирует пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 12:54
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, являющийся лидером последних рейтингов у избирателей, назвал в числе своих приоритетов в случае победы на выборах установление мира в Донбассе, борьбу с коррупцией и строительство дорог.
Обновлено в 12:03
Авто

Владельцы Ford Explorer подают коллективный иск на компанию

К настоящему времени владельцы подали более 3000 жалоб и 50 исков в суд на компания Ford.
Обновлено в 13:24
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Спорт

Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Политика

Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Интернет

Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде

Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

НАТО готовится блокировать Черноморский флот

Обновлено в 11:35
Происшествия

Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки

Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Экономика

В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Футбол

Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Политика

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Политика

Глава Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке

"Глава Оренбургской области Юрий Берг направил прошение об отставке на имя президента РФ Владимира Путина", - указывается в сообщении.
Обновлено в 04:16
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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