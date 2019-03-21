Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия 12:41
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
Обновлено в 13:40
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого
Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены гигантские «мосты»
Наблюдения центра Млечного Пути в рентгеновских лучах привели к открытию двух нагретых до высоких температур потоков, берущих свое начало в окружении сверхмассивной черной дыры и простирающихся на сотни световых лет выше и ниже плоскости нашей Галактики.
Обновлено в 02:26
Единоборства
Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова
Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Экономика
Корпорация МСП окажет поддержку пяти пермским предприятиям
Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) в ходе выездной стратегической сессии в Перми сообщила о намерении оказать поддержку пяти пермским предприятиям, информирует пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 12:54
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, являющийся лидером последних рейтингов у избирателей, назвал в числе своих приоритетов в случае победы на выборах установление мира в Донбассе, борьбу с коррупцией и строительство дорог.
Обновлено в 12:03
Авто
Владельцы Ford Explorer подают коллективный иск на компанию
К настоящему времени владельцы подали более 3000 жалоб и 50 исков в суд на компания Ford.
Обновлено в 13:24
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:26
Спорт
Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Политика
Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию
Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
Интернет
Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде
Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
НАТО готовится блокировать Черноморский флот
Обновлено в 11:35
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Политика
Глава Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке
"Глава Оренбургской области Юрий Берг направил прошение об отставке на имя президента РФ Владимира Путина", - указывается в сообщении.
Обновлено в 04:16
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23