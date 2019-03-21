Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия вчера в 12:41
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)
Советский спортвчера в 11:04
УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»
Чемпионатвчера в 10:45
Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро
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Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
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Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
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Сообщается, что станциями «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» воспользовались 19 миллионов москвичей и гостей столицы.
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Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
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Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
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Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд.
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Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
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Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
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Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
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МВД сократило список опасных пород собак
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Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
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Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
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Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
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Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.
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