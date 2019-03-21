Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия вчера в 12:41

Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).

Игры Официально: Control от Remedy выйдет 27 августа Remedy подтвердила журналистам Game Informer, что Control действительно выйдет 27 августа на PS4, Xbox One и РС.

Общество Россияне останутся без огородов на майские праздники Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Происшествия Garuda Indonesia передумала покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8 После крушения Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании 10 марта, которая стала второй смертельной катастрофой с участием этого вида лайнеров за пять месяцев, национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia отказалась от покупки 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает газета The Guardian.

Наука Китайские археологи обнаружили останки древней птицы с яйцом внутри Группа ученых из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (ИВПП) Китайской академии наук сообщила о первой ископаемой птице, когда-либо найденной с яйцом, сохранившимся внутри ее тела.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

Авто Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем кубеобразного варианта модели Cayenne.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.

Политика Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.

Армия и оружие Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Хоккей Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".

Происшествия В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

Культура Русский музей покажет картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи Крымские пейзажи поступили в Русский музей в качестве дара из Общества им. А.И. Куинджи.

Общество Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.

Общество Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.

Происшествия В аварии на Челябинском тракте пострадали пять человек Пять человек пострадали в аварии в районе поворота на Снежинск на трассе Челябинск — Екатеринбург, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Южный Урал».

Экономика Xiaomi и Huawei расширят российские сети В Huawei подтверждают расширение сети, но говорят о более скромных масштабах: как заявили в пресс-службе, в 2019 году компания планирует открыть 20–30 фирменных магазинов в крупных городах России.

Происшествия В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Армия и оружие В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Политика МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.