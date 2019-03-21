Футбол

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия вчера в 12:41

Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Роналду лишился 20 тысяч евро за неприличный жест в игре с «Атлетико»

Вести.Ruвчера в 13:47

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)

Советский спортвчера в 11:04

Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Чемпионатвчера в 10:45

УЕФА вынес решение по Роналду за неприличный жест после матча с «Атлетико»

Матч ТВвчера в 11:14

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за непристойный жест. Форвард оштрафован на 20 тыс. евро

Sport24.ruвчера в 10:56

Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Sports.ruвчера в 10:22
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Общество

Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез

Обновлено в 00:16
Происшествия

Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге

Обновлено в 02:21
Игры

Официально: Control от Remedy выйдет 27 августа

Remedy подтвердила журналистам Game Informer, что Control действительно выйдет 27 августа на PS4, Xbox One и РС.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Garuda Indonesia передумала покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

После крушения Boeing 737 MAX 8 эфиопской авиакомпании 10 марта, которая стала второй смертельной катастрофой с участием этого вида лайнеров за пять месяцев, национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia отказалась от покупки 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 01:55
Наука

Китайские археологи обнаружили останки древней птицы с яйцом внутри

Группа ученых из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (ИВПП) Китайской академии наук сообщила о первой ископаемой птице, когда-либо найденной с яйцом, сохранившимся внутри ее тела.
Обновлено 20 марта в 07:32
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Авто

Официально рассекречен кроссовер Porsche Cayenne Coupe

Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем кубеобразного варианта модели Cayenne.
Обновлено в 00:16
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР

Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16

Обновлено вчера в 21:48
Хоккей

Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ

Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:21
Кино

Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате

Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Обновлено в 02:08
Хоккей

«Тампа Бэй» обыграла «Каролину», Кучеров набрал 120-е очко в сезоне

Обновлено в 01:26
Культура

Русский музей покажет картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи

Крымские пейзажи поступили в Русский музей в качестве дара из Общества им. А.И. Куинджи.
Обновлено вчера в 23:28
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
Общество

Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных

Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Общество

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

В аварии на Челябинском тракте пострадали пять человек

Пять человек пострадали в аварии в районе поворота на Снежинск на трассе Челябинск — Екатеринбург, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Южный Урал».
Обновлено в 01:14
Экономика

Xiaomi и Huawei расширят российские сети

В Huawei подтверждают расширение сети, но говорят о более скромных масштабах: как заявили в пресс-службе, в 2019 году компания планирует открыть 20–30 фирменных магазинов в крупных городах России.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату

Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.
Обновлено в 01:53
Спорт

Букмекеры уверены, что Загитова выиграет ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 01:56
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Армия и оружие

В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме

Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 21:39
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Диего Симеоне
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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