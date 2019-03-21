Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия вчера в 12:41
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)
Советский спортвчера в 11:04
Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро
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УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»
Чемпионатвчера в 10:45
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Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко
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В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате
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В Huawei подтверждают расширение сети, но говорят о более скромных масштабах: как заявили в пресс-службе, в 2019 году компания планирует открыть 20–30 фирменных магазинов в крупных городах России.
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В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
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Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
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Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
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