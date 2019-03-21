Футбол
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия вчера в 12:41
Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)
Советский спортвчера в 11:04
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