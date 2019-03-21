Футбол

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестИзвестия вчера в 12:41

Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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Роналду лишился 20 тысяч евро за неприличный жест в игре с «Атлетико»

Вести.Ruвчера в 13:47

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)

Советский спортвчера в 11:04

Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Sports.ruвчера в 10:22

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Чемпионатвчера в 10:45

УЕФА вынес решение по Роналду за неприличный жест после матча с «Атлетико»

Матч ТВвчера в 11:14

Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за непристойный жест. Форвард оштрафован на 20 тыс. евро

Sport24.ruвчера в 10:56
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Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

В Самаре на козырьке подъезда жилого дома было найдено тело девушки, которая пропала в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 15:48
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Двухлетний мальчик утонул, провалившись под лед в Иркутской области

Пропажу детей со двора обнаружила мать. Выглянув в окно, она увидела, что мальчики провалились под лед, и бросилась к ним.
Обновлено в 03:15
Общество

Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Обновлено в 03:41
Транспорт

Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными

28 процентов участников опроса высказались, что цены на такси явно выше, чем хотелось бы. Только восемь процентов считают цены заниженными.
Обновлено в 02:20
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Склад наркотиков нашли в квартире на Стойкости

В Кировском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в торговле наркотиками. Дома у него нашли целый склад запрещенных веществ.
Обновлено в 02:16
Авто

В РФ введут платную экспертизу для ретромашин

В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
Обновлено в 03:08
Финансы

Курс доллара вырос до 63,97 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,97 рубля.
Обновлено в 03:05
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Обновлено в 02:28
Финансы

Россия рекордно заняла доллары и евро

Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочных соревнований чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

«Авангард» оштрафовали на миллион за потухший свет на арене

Континентальная хоккейная лига оштрафовала ХК «Авангард» на 1,1 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Xiaomi и Huawei расширят российские сети

Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных

В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Под Ростовом школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете

Обновлено в 02:49
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Общество

Глава Роскачества назвал самые качественные российские продукты

Ранее эксперты Роскачества нашли в Краснодарском крае самое вкусное сливочное масло.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Пассажирский вертолет совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет, вероятно, перевозил вахтовиков, так как площадка, с которой он взлетал, не является аэропортом общего пользования.
Обновлено в 03:46
Футбол

Рейнгольд - об игре сборной России: «Это безобразие, просто позор, стыдно за наш футбол»

Сборная подошла к важнейшей игре в таком плохом состоянии, что становится стыдно за отечественный футбол.
Обновлено в 02:43
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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