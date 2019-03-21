Футбол
Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»RuNews24.ru 14:19
В мачте 1/8 финала главного европейского футбольного состязания португалец повторил жест наставника «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский тренер после победы над «старой синьорой» в первом мачте со счетом 2:0 показал трибунам неприличный жест, изображая большие мужские причиндалы трибунам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Технологии
Древнеримскую фабрику по производству плитки раскопали в Англии
На северо-западе Англии были обнаружены руины древнего сооружения, которое могло быть древнеримской фабрикой по производству плитки.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии в квартал красных фонарей
В Амстердаме запретят любые экскурсии по кварталу красных фонарей – об этом сообщил прессе городской муниципалитет.
Обновлено в 10:31
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Политика
Зюганов назвал «позорищем» отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.
Обновлено в 10:22
Здоровье
К чему может привести возврат перевода часов, рассказали учёные
Учёные рассказали, как возврат перевода часов повлияет на организм человека.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов
В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде
«В Уганде на территории района Зомбо, расположенного на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК), зарегистрировано два случая подозрения на чуму легочной формы, среди членов одной семьи», — отмечают в ведомстве и добавляют, что один случай закончился смертью.
Обновлено в 02:26
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Авто
Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Политика
Россия объявила об отказе газового транзита через украинскую ГТС
Топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» впервые стал уведомлять европейские страны официально о прекращении газового транзита через украинскую ГТС.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Финансы
В Сбербанке спрогнозировали укрепление курса рубля
Укрепление курса национальной валюты эксперты связывают с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Обновлено в 10:06
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Общество
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на апрель-май 2019 года в Приморье
Прогноз природных аномалий на второй и третий месяцы весны 2019 года в Приморском крае опубликован на сайте Гидрометцентра РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В РОССИИ на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2019 г.". В предстоящем июне температура воздуха и количество осадков в Приморье будет соответствовать климатической норме.
Обновлено в 15:16
Общество
Онлайн-школы: юридические тонкости
Необходимость лицензирования во многом определяется нишей: если ваша учебная программа каким-то образом пересекается с программами школьного, профессионального образования, квалификации или переквалификации - будьте готовы к тому, что с вас могут спросить лицензию.
Обновлено в 05:00
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Происшествия
СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова
В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03