Футбол

Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»RuNews24.ru 14:19

В мачте 1/8 финала главного европейского футбольного состязания португалец повторил жест наставника «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский тренер после победы над «старой синьорой» в первом мачте со счетом 2:0 показал трибунам неприличный жест, изображая большие мужские причиндалы трибунам.
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Роналду лишился 20 тысяч евро за неприличный жест в игре с «Атлетико»

Вести.Ru13:47

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)

Советский спорт11:04

Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Sports.ru10:22

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Чемпионат10:45

УЕФА вынес решение по Роналду за неприличный жест после матча с «Атлетико»

Матч ТВ11:14

Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро

Спорт-Экспресс11:00

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за непристойный жест. Форвард оштрафован на 20 тыс. евро

Sport24.ru10:56
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Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
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Древнеримскую фабрику по производству плитки раскопали в Англии

На северо-западе Англии были обнаружены руины древнего сооружения, которое могло быть древнеримской фабрикой по производству плитки.
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Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии в квартал красных фонарей

В Амстердаме запретят любые экскурсии по кварталу красных фонарей – об этом сообщил прессе городской муниципалитет.
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Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
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Зюганов назвал «позорищем» отказ ЦИК передать мандат Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.
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К чему может привести возврат перевода часов, рассказали учёные

Учёные рассказали, как возврат перевода часов повлияет на организм человека.
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На химическом заводе в Китае произошел взрыв

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Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
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Армия и оружие

США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов

В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
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В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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Армия и оружие

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Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде

«В Уганде на территории района Зомбо, расположенного на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК), зарегистрировано два случая подозрения на чуму легочной формы, среди членов одной семьи», — отмечают в ведомстве и добавляют, что один случай закончился смертью.
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Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой

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Шоу-бизнес

Башаров официально развелся с женой

В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
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Авто

Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально

Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
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Политика

Россия объявила об отказе газового транзита через украинскую ГТС

Топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» впервые стал уведомлять европейские страны официально о прекращении газового транзита через украинскую ГТС.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
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Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Финансы

В Сбербанке спрогнозировали укрепление курса рубля

Укрепление курса национальной валюты эксперты связывают с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
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Гидрометцентр сделал прогноз погоды на апрель-май 2019 года в Приморье

Прогноз природных аномалий на второй и третий месяцы весны 2019 года в Приморском крае опубликован на сайте Гидрометцентра РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В РОССИИ на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2019 г.". В предстоящем июне температура воздуха и количество осадков в Приморье будет соответствовать климатической норме.
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Онлайн-школы: юридические тонкости

Необходимость лицензирования во многом определяется нишей: если ваша учебная программа каким-то образом пересекается с программами школьного, профессионального образования, квалификации или переквалификации - будьте готовы к тому, что с вас могут спросить лицензию.
Обновлено в 05:00
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«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
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Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей

Обновлено в 06:17
Происшествия

СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова

В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
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Саратовский судья проклял пензенского за шесть лет тюрьмы

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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