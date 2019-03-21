Футбол

Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»RuNews24.ru 14:19

В мачте 1/8 финала главного европейского футбольного состязания португалец повторил жест наставника «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский тренер после победы над «старой синьорой» в первом мачте со счетом 2:0 показал трибунам неприличный жест, изображая большие мужские причиндалы трибунам.
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Роналду лишился 20 тысяч евро за неприличный жест в игре с «Атлетико»

Вести.Ru13:47

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)

Советский спорт11:04

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за непристойный жест. Форвард оштрафован на 20 тыс. евро

Sport24.ru10:56

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Чемпионат10:45

УЕФА вынес решение по Роналду за неприличный жест после матча с «Атлетико»

Матч ТВ11:14

Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро

Спорт-Экспресс11:00

Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Sports.ru10:22
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Умерла актриса Маргарита Жарова

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Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
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Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
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Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил

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Политика

Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Происшествия

При взрыве на нелегальной шахте в Колумбии погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте в Колумбии, сообщает газета Tiempo.
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Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

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Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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Армия и оружие

CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
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Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
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В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
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Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче личных данных в Китай

По некоторым данным, телефоны Nokia 7 Plus отправляют информацию об абонентах и их персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Житель Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося в его сарай

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Общество

Сергей Собянин рассказал о развитии Московской электронной школы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что контент Московской электронной школы станет доступен во всем мире.
Обновлено в 09:08
Космос

Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В Новой Зеландии почтили память погибших при стрельбе в мечетях

«Новая Зеландия замерла на две минуты молчания, чтобы почтить память 50 жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч», — говорится в тексте.
Обновлено в 21:44
Экономика

Госдума утвердила повышение пенсий

Госдума приняла в окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Транспорт

ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:29
Авто

Skoda Octavia четвертого поколения представят уже в 2019 году

Председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер, выступая на пресс-конференции, посвящённой результатам 2018 года и планам на ближайшее будущее, сообщил, что новая Skoda Octavia будет представлена уже в 2019-м году.
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Российского школьника засосала грязевая жижа

Обновлено в 20:26
Авто

Toyota выпустит самую дешевую версию кроссовера C-HR 2019

Японский автопроизводитель хочет приблизить свой кроссовер C-HR к конкурентам в сегменте компактных SUV, представив новую стратегию развития модели на 2019 год.
Обновлено в 04:34
Космос

«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита

Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
Обновлено в 21:14
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика

Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»

Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
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Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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