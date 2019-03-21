Футбол
Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»RuNews24.ru 14:19
В мачте 1/8 финала главного европейского футбольного состязания португалец повторил жест наставника «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский тренер после победы над «старой синьорой» в первом мачте со счетом 2:0 показал трибунам неприличный жест, изображая большие мужские причиндалы трибунам.
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